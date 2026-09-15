Açık 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.09.2026 03:21

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Beykoz'da 409 kilo 600 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Eyüpcan Ural'ın yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler ayrıca, Ercan Eyüboğlu ve Abdüssamed Güneş'in, sevkiyat sırasında farklı bir araçla önden giderek yol kontrolü yapacağı ve uyuşturucu yüklü araca eskortluk edeceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirilirken, şüpheliler Eyüpcan Ural, Ercan Eyüboğlu ve Abdüssamed Güneş gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Çekmeköy'de dorsesi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:40
Okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı
06:41
Araştırma ortaya çıkardı: Köleleştirilen Afrikalılar İngiliz Kraliyet armasıyla dağlanmıştı
06:36
Anthropic kurucusu: Yapay zeka için zorunlu "kapatma düğmesi" gerekebilir
06:35
Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu
06:30
ABD ilk kez uzaya silahı konuşlandırdığını doğruladı
06:26
NATO jetleri Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracını düşürdü
Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu
Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu
FOTO FOKUS
Bakan Fidan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu
Bakan Fidan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ