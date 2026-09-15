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Dünya
AA 15.09.2026 06:16

AB ve Kanada işbirliğini geliştirmeye hazırlanırken, AP Ottawa'da ofis açacağını duyurdu

Avrupa Birliği (AB) ve Kanada, ekonomi ve güvenlik alanında işbirliğini artırma yönünde adım atmaya hazırlanırken, Avrupa Parlamentosu (AP), Ottawa'da bir irtibat ofisi kuracağını duyurdu.

AB ve Kanada işbirliğini geliştirmeye hazırlanırken, AP Ottawa'da ofis açacağını duyurdu

AP Başkanı Roberta Metsola, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin 17 Eylül'de Avrupa Parlamentosu'na hitap edeceğini anımsatan Metsola, "AP Başkanlık Divanı'nın Ottawa'da bir AP irtibat ofisi kurulmasını onaylamasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Metsola, ofisin parlamentolar arası ilişkileri kolaylaştıracağını ve bölgesel yetki alanının Arktik bölgesine kadar uzanacağını kaydetti.

Kanada Başbakanı Carney, ülkesinin AB’ye üye olmayı amaçlamadığını ancak Birlik'le yeni ve daha derin bir ortaklık kurmak için görüşmelere hazırlandığını açıklamıştı.

AB ile ortak değerler, öncelikler ve birbirini tamamlayan ekonomik kapasitelere dayanan "özgün bir ittifak" oluşturmak istediklerini belirten Carney, bu ortaklığın Kanada ile Avrupa arasındaki ekonomik, siyasi ve stratejik bağları önemli ölçüde güçlendirebileceğini ifade etmişti.

Carney'nin AB ile ilişkilere yönelik yaklaşımını 17 Eylül'de AP'de yapacağı konuşmada daha ayrıntılı biçimde açıklaması beklenirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de 16 Eylül'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında Kanada'ya yönelik somut işbirliği önerileri açıklayacağı öngörülüyor.

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