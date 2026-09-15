Açık 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 15.09.2026 06:24

NATO jetleri Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracını düşürdü

NATO savaş uçakları, gece saatlerinde Litvanya'nın hava sahasına giren bir insansız hava aracını vurdu. Yetkililer, İHA'nın salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından kısa süre sonra komşu Belarus'tan ülkenin güneyine, ikinci büyük şehir Kaunas yakınlarına girdiğini bildirdi.

NATO jetleri Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracını düşürdü

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Litvanya hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından imha edildiğini belirtti.

Litvanya ulusal kriz yönetim merkezi sözcüsü, İHA'nın menşeinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Başkent Vilnius ve çevresinde salı günü erken saatlerde drone alarmları çalındı.

Litvanya Savunma Bakanlığı, ülkenin silahlı kuvvetleri ile NATO Hava Savunma Misyonu'nda görev yapan İtalyan pilotların İHA ihlaline karşı hızlı ve sorumlu bir yanıt verdiğini duyurdu.

Nauseda'nın sosyal medyadaki paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını tırmandırmasıyla bu hazırlığın bölge için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Moskova olayla ilgili yorum yapmadı.

Litvanya, güney ve doğu sınırının büyük kısmını Rusya'nın müttefiki Belarus ile paylaşıyor.

Pazar günü de Litvanya'da drone görüldüğü bildirilmişti. Kriz yönetim merkezi daha sonra bir nesnenin muhtemelen Belarus'tan girdiğini ve ülkenin toprakları üzerinden geçerek Rusya hava sahasına ulaştığını açıkladı. 13 Eylül'deki olay hava tehdidi alarmını tetiklemedi.

Askeri İHA ihlalleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana Avrupa genelinde giderek yaygınlaştı.

Polonya da pazartesi gecesi, Rusya Federasyonu'na ait jet motorlu İHA'ların Ukrayna topraklarındaki saldırıları nedeniyle hava sahasında havacılık faaliyetleri yürütüldüğünü duyurdu.

Bu eylemlerin önleyici nitelikte olduğu ve özellikle tehdit altındaki bölgelere bitişik alanlarda hava sahasının güvenliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Litvanya başkentindeki sakinler, bir drone alarmının tetiklenmesinin ardından mayıs ayında Vilnius genelinde sığınaklara girmek zorunda kaldı ve bu durum uçuşlar ile tren seferlerinin kısa süreliğine durmasına yol açtı.

NATO jetleri, bu yıl Estonya ve Letonya gibi Baltık ülkelerine geçen başıboş Ukrayna dronlarını düşürmek için çok sayıda kez alarma geçirildi.

Ukrayna, başıboş dronlardan Rus elektronik harp teknolojisini sorumlu tutuyor.

ETİKETLER
NATO Rusya Litvanya
Sıradaki Haber
AB ve Kanada işbirliğini geliştirmeye hazırlanırken, AP Ottawa'da ofis açacağını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:40
Okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı
06:41
Araştırma ortaya çıkardı: Köleleştirilen Afrikalılar İngiliz Kraliyet armasıyla dağlanmıştı
06:36
Anthropic kurucusu: Yapay zeka için zorunlu "kapatma düğmesi" gerekebilir
06:35
Mardin'e gezmeye gelen Güney Koreli turist Müslüman oldu
06:30
ABD ilk kez uzaya silahı konuşlandırdığını doğruladı
06:20
AB ve Kanada işbirliğini geliştirmeye hazırlanırken, AP Ottawa'da ofis açacağını duyurdu
Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu
Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu
FOTO FOKUS
Bakan Fidan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu
Bakan Fidan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ