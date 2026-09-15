NATO jetleri Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracını düşürdü

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Litvanya hava sahasına giren bir İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından imha edildiğini belirtti.

Litvanya ulusal kriz yönetim merkezi sözcüsü, İHA'nın menşeinin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Başkent Vilnius ve çevresinde salı günü erken saatlerde drone alarmları çalındı.

Litvanya Savunma Bakanlığı, ülkenin silahlı kuvvetleri ile NATO Hava Savunma Misyonu'nda görev yapan İtalyan pilotların İHA ihlaline karşı hızlı ve sorumlu bir yanıt verdiğini duyurdu.

Nauseda'nın sosyal medyadaki paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını tırmandırmasıyla bu hazırlığın bölge için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Moskova olayla ilgili yorum yapmadı.

Litvanya, güney ve doğu sınırının büyük kısmını Rusya'nın müttefiki Belarus ile paylaşıyor.

Pazar günü de Litvanya'da drone görüldüğü bildirilmişti. Kriz yönetim merkezi daha sonra bir nesnenin muhtemelen Belarus'tan girdiğini ve ülkenin toprakları üzerinden geçerek Rusya hava sahasına ulaştığını açıkladı. 13 Eylül'deki olay hava tehdidi alarmını tetiklemedi.

Askeri İHA ihlalleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgalinin başlangıcından bu yana Avrupa genelinde giderek yaygınlaştı.

Polonya da pazartesi gecesi, Rusya Federasyonu'na ait jet motorlu İHA'ların Ukrayna topraklarındaki saldırıları nedeniyle hava sahasında havacılık faaliyetleri yürütüldüğünü duyurdu.

Bu eylemlerin önleyici nitelikte olduğu ve özellikle tehdit altındaki bölgelere bitişik alanlarda hava sahasının güvenliğini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Litvanya başkentindeki sakinler, bir drone alarmının tetiklenmesinin ardından mayıs ayında Vilnius genelinde sığınaklara girmek zorunda kaldı ve bu durum uçuşlar ile tren seferlerinin kısa süreliğine durmasına yol açtı.

NATO jetleri, bu yıl Estonya ve Letonya gibi Baltık ülkelerine geçen başıboş Ukrayna dronlarını düşürmek için çok sayıda kez alarma geçirildi.

Ukrayna, başıboş dronlardan Rus elektronik harp teknolojisini sorumlu tutuyor.