Tokyo’da "70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya" fotoğraf sergisi düzenlenecek

İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek programda; diplomasi, kültür-sanat, akademi ve medya dünyasının temsilcileri ile davetliler bir araya gelecek. Programın fotoğraf sanatının evrensel dili aracılığıyla iki ülkenin ortak hafızasına katkı sunması ve Türkiye-Japonya dostluğunun kültür ve sanat alanındaki yansımalarını görünür kılması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında, usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın 1956 ve 1957 yıllarında Japonya’da kayda aldığı fotoğraflardan oluşan sergi ziyaretçilere açılacak. Yaklaşık 70 yıl öncesinin Japonya’sına ışık tutan bu seçki, Keribar’ın kişisel tanıklığını ve dönemin görsel hafızasını bugünün izleyicisiyle buluşturacak.

14 Eylül’de açılacak sergi, 15 Eylül’de de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergi ile Türkiye’nin kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında Japon kamuoyuyla nitelikli bir kültürel etkileşim zemini oluşturması amaçlanıyor.