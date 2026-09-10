Pilot, Amazon kargo uçağında ölümcül kaza uyarısı yapmış

ABD Ulusal Ulaşım Emniyeti Kurulunun paylaştığı kaza inceleme raporuna göre, kokpitteki pilotlardan biri uçağın aşırı hızla ilerlediğini meslektaşına ısrarla hatırlattı.

Ses kayıtlarının dökümünde, bu uyarılara rağmen diğer pilottan tutarlı bir sözlü yanıt alınamadığı, bu esnada uçakta irtifa ve alçalma uyarı alarmının da devreye girdiği belirtildi.

Boeing 767-300 tipi uçağın iniş hızının saatte 292 kilometre gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleştiği kaydedildi.

Kanat flaplarının gecikmesi tehlikeyi artırdı

Havacılık hukuku uzmanları, uçuş verilerindeki flap açılma zamanlamasının da kritik bir detay olduğuna dikkat çekti. Uçağın yavaşlamasını ve güvenli bir şekilde alçalmasını sağlayan kanat flaplarının kazaya karışan uçakta çok geç devreye sokulduğu anlaşıldı. Uzmanlar, bu gecikmenin pilotların yüksek hıza müdahale etmeye çalışmasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Pistten çıkan uçak faciasına yol açtı

Amazon Prime Air'e ait kargo uçağı, pisti geçtikten sonra yerdeki ekipmanlara ve iki farklı araca çarparak durabildi.

Kazada pist çevresinde bulunan temizlik ekibindeki beş kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralandı. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı soruşturmayı sürdürüyor.