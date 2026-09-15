Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19-27 Eylül'de gerçekleştirilecek festival, başkentin farklı noktalarında kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek.

Bakan Ersoy, festivale ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ankara'nın Cumhuriyet'in başkenti olmasının yanı sıra Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini ve kültürel birikimini taşıyan şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Gordion Antik Kenti'nden Ankara Kalesi'ne, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Augustus Tapınağı'na, Roma Hamamı'ndan Hamamönü'ne ve Cumhuriyet'in simge yapılarına kadar başkentin farklı dönemlerin izlerini bir arada barındıran güçlü bir kültür mirasına sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni 5. kez Ankara'da gerçekleştirirken amacımız, bu büyük mirası yalnızca hatırlamak değil, Ankaralılarla, gençlerle, çocuklarla ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerle birlikte yeniden keşfetmek. 9 gün boyunca Ankara'nın farklı noktalarını kültür ve sanatın canlı mekanlarına dönüştürecek, sanatın her alanından seçkin örnekleri başkentlilerin erişimine sunacağız.”

Ankara'nın kültür mirası sanatın farklı disiplinleriyle buluşacak

Ankara Kültür Yolu Festivali, başkentin tarihi ve kültürel mirasını şehrin önemli müze, kültür ve sanat mekanlarıyla birlikte festival deneyiminin merkezine taşıyacak.

Gordion Antik Kenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren kültürel miras alanlarıyla Ankara, festival kapsamında Anadolu'nun çok katmanlı tarihini görünür kılan önemli duraklardan biri olacak.

CSO Ada Ankara, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, PTT Pul Müzesi, MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Türk Hava Kurumu Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve kentin farklı kültür-sanat noktalarında düzenlenecek etkinlikler, Ankara'nın kültürel haritasını festival boyunca hareketlendirecek.

Festival kapsamında farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergilerin yanı sıra söyleşiler, paneller, müze gezileri ve atölyeler gerçekleştirilecek.

50'den fazla lezzet noktası

Ankara Kültür Yolu Festivali'nin önemli başlıklarından biri de gastronomi olacak.

Ankara'nın yöresel mutfak kültürü, festival kapsamında oluşturulacak 50'den fazla "Lezzet Noktası" aracılığıyla ziyaretçilerin keşfine sunulacak. Ankara tava, Ankara simidi, Beypazarı güveci, Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası, öllüğün körü, efelek sarması ve bazlama gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Beypazarı havucu, Çubuk vişnesi ve Ankara armudu gibi kentin öne çıkan ürünleri gastronomi rotasının parçaları olacak.

Beypazarı'nın 80 katlı baklavasından Çubuk'un geleneksel turşuculuğuna, Kalecik'in bağcılık kültüründen Kızılcahamam'ın yöresel ürünlerine kadar Ankara'nın ilçelerinde yaşatılan farklı üretim ve mutfak gelenekleri de festival süresince ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin gastronomi programına, şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak. Cüneyt Asan, akademisyen Asuman Kerkez, Doğa Çitçi, Sezai Ömer Erdoğan, Zeki Açıköz, Kemal Can Yurttaş, tarım, gıda ve yemek kültürü araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, Bedrettin Aydoğdu ve Gökhan Aksoy ise konuk şefler olarak Ankara mutfağının farklı yönlerini ele alacak.

Başkent Millet Bahçesi'nde 9 gün boyunca müzik

Festival akşamlarında Ankara'nın buluşma noktalarından biri Başkent Millet Bahçesi olacak.

Konser programında Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ, Poizi, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz başkentlilerle buluşacak.

CSO Ada Ankara başta olmak üzere kentin farklı kültür-sanat mekanlarında klasik müzikten caza, geleneksel müziklerden dünya müziğine uzanan çok sayıda özel konser ve dinleti de gerçekleştirilecek.

"Royal Philharmonic Orchestra", "National Arab Orchestra", "Kerem Görsev Trio feat. Engin Recepoğulları", "Aytaç Doğan Quartet", "Dolapdere Big Gang & Hüsnü Şenlendirici" gibi farklı müzik anlayışlarını bir araya getiren isim ve topluluklar, festival programında yer alacak.

Sahne sanatlarının farklı disiplinleri başkentlilerin beğenisine sunulacak

Ankara Kültür Yolu Festivali, müzik programının yanı sıra opera, bale, dans, tiyatro ve müzikali başkent seyircisiyle buluşturacak.

CSO Ada Ankara'da "Kafkas Rüzgarı", "Şiirin ve Ezginin Dansı" ile "Yazıt" dans gösterileri sahnelenirken, Opera Sahnesi'nde "Don Giovanni" operası ve "Tango Tutkusu" balesi sanatseverlerle buluşacak.

"Öteki Ankara" müzikali Akün Sahnesi'nde, "Gangster" müzikali ise Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da izleyici karşısına çıkacak.

Festival kapsamında ayrıca farklı mekanlarda belgesel film gösterimleri, masal canlandırmaları ve özel performanslar gerçekleştirilecek.

Sergiler, söyleşiler ve atölyeler

Festival boyunca Ankara'nın farklı noktalarında çok sayıda sergi sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras: Ankara Sergisi, Ankara Resimleniyor, İki Ülkenin Kültürel Miraslarından Çağdaş Bir Seçki: Minhwa & Minyatür, Mitler, Düşler, Masallar, Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı, Bir Savaşın Görsel Anatomisi, Kudüs, Taşlar ve Kuşlar: Sumud, Ah Güzel İstanbul, Paranın Yolculuğu ve farklı temalardaki çok sayıda sergi, festival ziyaretçilerine farklı sanat deneyimleri sunacak.

Söyleşi ve panel programlarında ise Ankara'nın kültürel mirasından geleneksel sanatlara, modadan sinemaya, edebiyattan mitolojiye kadar farklı başlıklar ele alınacak.

Festival süresince düzenlenecek atölyelerde de katılımcılar kültürel mirasın farklı alanlarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Keçe, ebru, çini, seramik, mozaik, ahşap oyma, tezhip, deri işleme, ipek iğne oyası, alevde cam şekillendirme ve geleneksel oyuncak tasarımı gibi atölyeler yetişkin ve çocuk katılımcıları ağırlayacak.

Çocuklar için özel programlar hazırlandı

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar da özel bir programla festivalin merkezinde yer alacak.

Çocuk tiyatroları, müzikaller, yaratıcı yazarlık buluşmaları, drama çalışmaları, geleneksel gösteri sanatları, müze etkinlikleri ve sanat atölyeleriyle minik ziyaretçiler, kültür ve sanatla iç içe bir festival deneyimi yaşayacak.

"Elsa Çocuk Müzikali", "Dansın Melodisi", "Palyaçolar Sirki Müzikali", "Bremen Mızıkacıları", "Nasreddin Hoca ile Keloğlan Çocuk Masalı", "Elsa Nerede? Dedektif Olaf Macera Peşinde" ve "Karagöz'ün Türküsü" çocukların izleyebileceği yapımlar arasında yer alacak.

Başkent Millet Bahçesi'nde kurulacak Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilecek etkinlikler ve Etnospor faaliyetleri de festival boyunca çocukları bekleyecek.

Festival kentin farklı noktalarına yayılacak

Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar sanat sokaklarında çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festivalde, FotoMaraton Ankara, rehberli müze gezileri, Gordion III. Uluslararası Arkeofilm Festivali, Afrika Yemek Kültürü ve Afrika Kahve Atölyesi gibi programlar gerçekleştirilecek.

Gordion III. Uluslararası Arkeofilm Festivali'nde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion'un tarihi ve arkeolojik mirası sinema ve belgesel yapımlarıyla ele alınacak.

Türk Hava Kurumu Müzesi'nde kurulacak VR gözlük simülatörüyle ziyaretçilere sanal ortamda paraşütle atlayış deneyimi de sunulacak.