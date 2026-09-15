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Dünya
AA 15.09.2026 11:53

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 789'a yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 789'a çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 789'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 27 yaralının getirildiği kaydedilerek, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 789'a, yaralı sayısının 174 bin 798'e yükseldiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1375 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, 4 bin 686 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.

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