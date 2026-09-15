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Türkiye
TRT Haber 15.09.2026 11:26

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 1,5 milyar liralık para hareketliliği

Şanlıurfa'da "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne finansman sağladıkları ve tefecilik yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 1,5 milyar liralık para hareketliliği

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tefecilik" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne finansman sağladıkları, vatandaşlara yüksek faizle borç verdikleri, verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalattıkları ve bu kişiler üzerinde baskı kurdukları belirlendi.

"Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya fırsat vermeyeceğiz"

Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya fırsat vermeyeceğiz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Faiz İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa Suç Örgütü
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