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Dünya
BBC, TRT Haber 15.09.2026 10:42

Macklemore, konserinde Filistin'e destek verdiği için Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı

Ünlü rapçi Macklemore, sahnesinde "Özgür Filistin" sloganı atması ve Gazze'deki duruma tepki gösterdiği siyasi konuşmalar yapması nedeniyle Ed Sheeran'ın Amerika turnesinden çıkarıldı.

Macklemore, konserinde Filistin'e destek verdiği için Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı

Ed Sheeran'ın turnesinde ön sanatçı olarak yer alan rapçi Macklemore, eylül ayının başında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konserlerde Filistin'i destekleyen açıklamalarda bulunmuş ve soykırımcı İsrail'in Gazze'deki işgalini eleştiren "Hind's Hall" adlı şarkısını seslendirmişti.

Bu performansların ardından Yahudi gruplar ve kampanya örgütleri, konserlerin siyasi bir mitinge dönüştürüldüğünü belirterek duruma tepki gösterdi. Yahudi asıllı Amerikalı iş insanı Robert Kraft da Gillette Stadyumu'nda sanatçının sahne almasını yasakladıklarını açıkladı.

Turne yönetiminden çirkin karar

Gelen tepkilerin büyümesi ve bazı mekanların Macklemore'un sahne almasını reddetmesi üzerine turne organizatörü Messina Touring Group, konserlerin iptal edilmemesi ve yüz binlerce hayranın mağdur olmaması için bu kararın alındığı ifade edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Macklemore, Ed Sheeran ile yaptığı zorlu görüşmelerin ardından kadrodan çıkarıldığını doğrulayarak, asıl mağdurların Filistin halkı olduğunu söyledi ve antisemitizm suçlamalarını reddetti.

Tartışmalar diğer sanatçılara da sıçradı

Yaşanan olay müzik dünyasında geniş yankı uyandırırken, Yahudi kökenli ABD'li şarkıcı Pink de Macklemore'u eleştiren bir paylaşımı yeniden yayımladığı için sosyal medyada büyük bir tepki dalgasıyla karşılaştı.

Yoğun eleştiriler üzerine Pink, herhangi bir hükümeti temsil etmediğini belirten uzun bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ed Sheeran cephesi ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, turnenin kalan kısmında Macklemore'un yerini kimin alacağı henüz bilinmiyor.

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Filistin Devleti İsrail ABD İsrail'in Gazze Soykırımı
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