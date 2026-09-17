Parçalı Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.09.2026 01:38

Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğin annesi ve babası tutuklandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı.

Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğin annesi ve babası tutuklandı
[Fotograf: AA]

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B., R.B., İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D. ve Ö.B'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi ve babası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Sivas'ta kayıp bebek soruşturmasında gözaltı sayısı 10 oldu
Sivas'ta kayıp bebek soruşturmasında gözaltı sayısı 10 oldu

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti.

Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
İstanbul'da "Ailem Güvende" operasyonu: 20 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:09
Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle 122 binden fazla kişi yerinden edildi
02:39
İzmir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
02:31
Aydın'da 4 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi
00:42
ABD'de Demokrat komite üyesi Meeks, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını onaylamayacağını açıkladı
00:38
Michelin yıldızlı restorana karıncalı tatlı için para cezası
00:27
YKS ek yerleştirme tercihleri bugün başlıyor
Meteorolojiden 12 il için "sarı" kodlu uyarı
Meteorolojiden 12 il için "sarı" kodlu uyarı
FOTO FOKUS
HÜRKUŞ-II gökyüzünde son testini verdi
HÜRKUŞ-II gökyüzünde son testini verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ