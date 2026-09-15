Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.09.2026 12:50

Sivas'ta kayıp bebek soruşturmasında gözaltı sayısı 10 oldu

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Sivas'ta kayıp bebek soruşturmasında gözaltı sayısı 10 oldu

Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı ile akrabaları M.R.B., R.B., İ.B, M.D, M.B, çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B. ve A.Ç'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan anne Balıkçı'nın, bebeğini eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etmesinin ardından Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle yeniden arama çalışması başlattı.

Yayın yasağı getirildi

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Sivas'ta kaybolan bebeğin kardeşleri devlet korumasına alındı
Sivas'ta kaybolan bebeğin kardeşleri devlet korumasına alındı

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan veteriner hekim serbest bırakılmıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 1,5 milyar liralık para hareketliliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Çocuklar için 2 milyar 186 milyon liralık SED ödemesi
13:01
Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde "tehlike alarmları" devreye alındı
12:55
BM: Gazze'deki birçok bölge enkaz altındakilere saygı gösterilmeksizin dümdüz ediliyor
12:54
Elon Musk'tan yapay zeka tehdidine esprili yanıt
12:20
Etna Yanardağı'nın kül püskürtmesi hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor
12:17
Bakan Gürlek: Yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli
Maydos Kilisetepe Höyüğü kazılarında 4200 yıllık savunma duvarı bulundu
Maydos Kilisetepe Höyüğü kazılarında 4200 yıllık savunma duvarı bulundu
FOTO FOKUS
Operasyon köpekleri zorlu görevlerde polisin yanında
Operasyon köpekleri zorlu görevlerde polisin yanında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ