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Türkiye
TRT Haber 15.09.2026 13:24

21 ilde siber suç operasyonu: 76 tutuklama

21 ilde son 5 günde düzenlenen siber suç operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı, bunlardan 76'sı tutuklandı.

21 ilde siber suç operasyonu: 76 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 76'sı tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettiği ve bu sitelerin reklamını yaptığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli" ve "yatırım ortaklığı" gibi temaları kullanarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Bakanlık paylaşımında, devletin gücü, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve milletin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelenin ülkenin dört bir yanında tavizsiz sürdürüldüğünü belirterek, operasyonda emeği geçen polisleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, MASAK'ı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.

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