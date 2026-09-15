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Dünya
AA 15.09.2026 13:24

Hırvatistan'ın AB üyelik sürecinde sona yaklaşan Karadağ'a engel olabileceği iddiası

Brüksel merkezli Euractiv internet sitesi, Hırvatistan yönetiminin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinde sona yaklaşan Karadağ'ın AB üyeliğini engelleyebileceğini öne sürdü.

Hırvatistan'ın AB üyelik sürecinde sona yaklaşan Karadağ'a engel olabileceği iddiası

Euractiv internet sitesi, AB üyelik sürecinde önemli ilerleme kaydeden Karadağ'ın, bu yıl sonuna kadar üyelik müzakere fasıllarını kapatmayı ve 2028'de AB üyesi olmayı hedeflediğini belirtti.

Hırvatistan'ın ise ulaştırma sektörü başlıklı faslın kapatılmasına itirazlarını temmuzdan bu yana sürdürdüğü ifade edilirken, Zagreb yönetiminin 1990'lı yıllarda bölgede yaşanan savaş sonrası bazı ikili sorunların çözülmesi noktasında baskı uyguladığı aktarıldı.

Karadağ Avrupa İşleri Bakanı Maida Gorcevic, Euractiv'e yaptığı açıklamada, Hırvatistan'dan AB üyelik sürecine ilişkin bir engelleme gelebileceğine inanmadıklarını söyledi.

Hırvatistan yönetimi Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için başsağlığı mesajı yayımlayan Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic'e de tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Hırvat milletvekili Suncana Glavak, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Karadağ'a işaret ederek, AB genişlemesinin sadece fasıl kapatma anlamına gelmediğini, demokratik değerlere bağlılığın da önemli olduğunu söyledi.

Gorcevic ise Srebrenitsa Soykırımı, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladic için başsağlığı mesajı yayımlayan Mandic'in tutumunu eleştirerek, bunun Karadağ'ın tutumunu kesinlikle yansıtmadığını belirtti.

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