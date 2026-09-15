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Dünya
AA 15.09.2026 13:27

ABD Hava Kuvvetleri personeli, İran'a karşı saldırılarında 1200 kez "kırmızı alarm" durumu yaşadı

ABD'nin İran'a karşı saldırılarında ABD Hava Kuvvetleri personelinin İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sırasında, saldırı tehdidinde devreye giren "kırmızı alarm" durumunu 1200 kez yaşadığı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri personeli, İran'a karşı saldırılarında 1200 kez "kırmızı alarm" durumu yaşadı

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Kenneth Wilsbach, Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı konuşmada İran'a karşı yürütülen "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" hakkında bilgi verdi.

General Wilsbach, operasyonun ölçek, hassasiyet ve hız bakımından inceleneceğini ifade etti.

Wilsbach, hava kuvvetleri personelinin, İran'ın füze ve İHA saldırıları sırasında 1200 kez "kırmızı alarm" durumu yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 500 uçaklık filonun 10 bin sorti yaptırdığını ve günde 250'den fazla "uçuş temposunu koruduğunu" söyleyen Wilsbach, muharebe görevleri boyunca 13 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu belirtti.

Harekatın, İran mevzilerini zayıflattığını savunan Wilsbach, Orta Doğu'daki ABD üslerinin ise "önleyici füze stoklarını büyük ölçüde tüketen ve operasyonel hasara yol açan misilleme niteliğindeki füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığını" bildirdi.

Wilsbach, "Stratejik rekabet kızışıyor, savaşın doğası evrilmeye devam ediyor. Bugün bu sorumluluk, dünyanın daha güvenli bir yer haline gelmediğini bilerek gönüllü olan başka bir Amerikalı nesline düşüyor." dedi.

"Kırmızı alarm"

ABD Hava Kuvvetlerinde "kırmızı alarm" durumu, hava saldırısı için dalgalı siren sesiyle, kara saldırısı için boru sesiyle, genel seslendirme sistemi üzerinden yapılan duyuru ile ilan ediliyor.

Bir saldırının "eli kulağında" olduğu veya "halihazırda gerçekleşmekte" olduğu anlamına gelen bu durum kapsamında personele "derhal korunaklı bir sığınağa geçin" talimatı veriliyor.

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