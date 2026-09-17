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Dünya
CNN International 17.09.2026 07:27

İngiltere'de bir köy, İngiltere'den ayrılma kararı aldı

İngiltere'deki küçük kırsal bir köy, yakındaki eski bir askeri tesise 1.000'den fazla göçmen yerleştirme planlarını protesto etmek amacıyla Birleşik Krallık'tan ayrılma yönünde oy kullandı.

İngiltere'de bir köy, İngiltere'den ayrılma kararı aldı

Oxfordshire'daki Piddington'da salı günü yapılan referandumda, seçmenlerin büyük çoğunluğu prensip olarak kendi kaderini tayin hakkını sürdürmeye yönelik sembolik planı destekledi.

Belediye konseyi başkan yardımcısı Susannah Parden, dağıtılan oy pusulalarının yüzde 92'sine yakın bir orana denk gelen 312 oyun sayıldığını belirtti.

Parden, 285 oyun lehte, 26 oyun aleyhte kullanıldığını ve 1 oyun geçersiz sayıldığını açıkladı.

Referandum, hükümetin köy yakınlarındaki eski bir askeri üs olan Bicester Garrison'a 1.250 kadar yetişkin erkek göçmeni yerleştirme planlarına yanıt olarak düzenlendi.

Oxford Piskoposluğu'nun 2021 verilerine göre 358 kişinin yaşadığı Piddington'da bir kilise ve bir köy salonu bulunuyor; köyde yerel bakkal, postane yer almıyor.

Oylamanın sonucunun hukuki bir ağırlığı bulunmuyor; ancak bu durum, özellikle İngiltere Kanalı'nı Fransa'dan geçen göçmen teknelerinin varlığı ve son gelenlerin nereye yerleştirileceği konusunda, İngiltere'de göç etrafında artan gerilimlerin son işareti olarak görülüyor.

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