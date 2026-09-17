ABD Genel Kurmay Başkanı: Ay çevresinde savaşmaya hazırlanmamız gerek

Dan Caine, ABD'nin ilk kez uzaya silah konuşlandırmasını duyurmasının ardından savaşta yeni bir döneme girildiğini belirterek, Amerikan birliklerinin yalnızca Dünya yörüngesinde değil, Ay çevresinde de savaşa hazırlanması gerektiğini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Washington yakınlarındaki Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda askeri personele ve sektör temsilcilerine, ABD ordusunun "deniz dibinden Ay yörüngesine kadar her yerde savaşmaya, dayanmaya ve kazanmaya hazır olmak" için şimdiden uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Ay-Dünya arası bölge, Dünya yüzeyi ile Ay arasındaki bölgeyi tanımlayan bir terim.

ABD ordusunun Dünya'nın yüksek yörüngesi ile Ay'ın kendisi arasındaki bölgede savaşmaya hazır olduğuna dair açıklama, Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink'in aynı konferansta ABD'nin "yörüngede uzay kontrol silahları" geliştirdiğini duyurmasından birkaç gün sonra geldi.

Son günlerde askeri yetkililerden gelen uzay silahlarıyla ilgili açıklamalar, uzayın yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılması ve askerileştirilmemesi gerektiğine dair uzun süredir geçerli olan geleneklere ve uluslararası anlayışlara aykırılık teşkil ediyor.

Uzay Kuvvetleri, ABD'nin potansiyel düşmanlarının uzayı bir savaş alanına dönüştürmeye çalışabileceğini söylüyor.

ABD de dahil olmak üzere birçok ülke, Dünya yörüngesindeki uyduları vurma yeteneğini göstermiş olsa da, bu gösteriler yerden kendi uydularına karşı gerçekleştirilmişti.

Ancak Gagnon'a göre, "istihbarat camiası, potansiyel düşmanların savaşı uzaya genişletmeye çalıştığı konusunda net bir görüşe sahip" ve ABD ordusunun buna karşılık vermesi gerekiyor.

Gagnon, "Çin Halk Cumhuriyeti gibi potansiyel rakiplerimiz, sistemin içinde, uzayın bazı bölgelerinde aktif olarak faaliyetlerde bulunuyor" dedi.

Çin, 2024 yılında kendi askeri uzay birliklerini kurarak, bu birliklere uzay krizlerini yönetme kapasitesini artırma görevini verdi.

Uzay Anlaşması imzalanmıştı

ABD ve Çin'in imzaladığı 1967 tarihli Uzay Anlaşması, Ay gibi gök cisimlerinin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılacağını, nükleer silahların uzaya yerleştirilemeyeceğini ve ülkelerin uzay cisimlerinin neden olduğu zararlardan sorumlu olduğunu belirtiyor.

İki yıl önce, ABD'nin Rusya'nın uzay tabanlı bir silah geliştirdiğine dair raporlarının ardından, Birleşmiş Milletler'deki militarizasyon karşıtı önlemleri daha da güçlendirmek için yeniden bir girişim başlatılmıştı.

Gagnon ayrıca, ABD'nin önümüzdeki beş yıl içinde Uzay Kuvvetleri'nin büyüklüğünü iki katına çıkararak yaklaşık 25.000 askere ulaştırmayı hedeflediğini ve bu büyümenin yaklaşık üçte ikisinin Muharebe Kuvvetleri Komutanlığı'na odaklanacağını söyledi.