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Dünya
The Guardian 17.09.2026 06:57

Trump'tan Avrupa Birliği'ne Kanada tehdidi

ABD Başkanı Trump, Kanada AB ile yakınlaşmaya ve savunma bağlarını çeşitlendirmeye çalışırken bu hamleyi "düşmanca bir eylem" olarak nitelendirdi.

Trump'tan Avrupa Birliği'ne Kanada tehdidi

Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ilk ortak üyesi yapmayı önermesinin ardından birliğe "ciddi tarifeler" ve ticaret kesintisi tehdidinde bulundu ve bu fikri "gülünç" olarak nitelendirdi.

Bu hamlenin "düşmanca bir eylem" olduğunu öne süren ABD Başkanı, gazetecilere "çok ciddi tarifeler koyabileceğini veya Avrupa ile ticaret yapmayı durdurabileceğini" söyledi.

Trump, "Eğer iyi niyetliyse sorun yok. Kötü niyetliyse Avrupa'ya çok ağır tarifeler koyacağız." dedi.

Kanada'ya AB'nin ilk "ortak üyesi" olma teklifi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Avrupa Parlamentosu'na hitap etmesinden bir gün önce, çarşamba günü Kanada'yı AB'nin ilk "ortak üyesi" olmaya davet etti.

Von der Leyen, Carney'e teknoloji, savunma ve enerji alanında daha yakın iş birliği çağrısında bulunarak Avrupa Parlamentosu'na demokrasilerin "uluslararası kurallara dayalı sistemde bir kırılmayla" karşı karşıya olduğunu ve Brüksel ile Ottawa'nın daha yakınlaşması gerektiğini belirtti.

Kanada ve AB halihazırda bir ticaret anlaşmasına ve çok sayıda ikili anlaşmaya sahip; ancak Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi, eski müttefiklerin her ikisine de gümrük vergilerini artırması, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olacağından defalarca bahsetmesi ve AB'yi eleştirmesinden bu yana ilişkiler daha da yakınlaştı.

27 üyeli AB'nin daha önce hiç ortak üyelik kategorisi olmadı; ancak Norveç, İzlanda ve İsviçre ile bu ülkelerin birçok AB kuralına uymasını sağlayan derin ekonomik entegrasyona izin veren yakın bağları bulunuyor.

Bununla birlikte, ortak üyeliğin ne anlama geldiği, özellikle de Kanada'nın AB pazarıyla ilişkisi açısından henüz bilinmiyor.

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