AB, tüm ülkeler için 13 yaş altına sosyal medyayı yasaklama planını duyurdu

AB çapında kurallar geliştirme hamlesi, birkaç bireysel AB üye devletinin gençlere yönelik sosyal medya sınırlamaları getirmesinin ardından geldi.

Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altı için sosyal medyayı yasaklayan dünyadaki ilk ülke olmuştu.

Von der Leyen, Fransa'nın Strazburg şehrinde, "13 yaş altı için sosyal medya yok. 15 yaş altı için kişisel hesap yok." dedi.

AB'nin 13 ve 14 yaşındakilerin ebeveyn gözetimi ve sınırlı özelliklere sahip "mini hesaplara" sahip olmasına izin vereceğini ekleyen Von der Leyen, bu tür hesapların kullanımının günde bir saatle sınırlandırılacağını belirtti.

Yeni bir Çocuk Yasası önerilecek

Çoğu büyük sosyal medya platformu halihazırda 13 yaşından küçük çocukları yasakladıklarını söylüyor, ancak yasa koyucular ve çevrimiçi güvenlik uzmanları bu kuralı uygulamak için yeterli önlemlere sahip olup olmadıklarını sorguluyor.

Von der Leyen, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun perşembe günü yeni bir Çocuk Yasası önereceğini söyledi. Yasa kapsamında blok, ispat yükümlülüğünü tersine çevirerek sosyal medya platformlarının küçükler için güvenli olduklarını kanıtlamak zorunda kalmasını sağlayacak.

Von der Leyen, "Büyük teknoloji şirketlerinin gücünü çok fazla ve geri alınamaz olarak algılayan birçok kişi olduğunun farkındayım. Katılmıyorum." dedi ve ekledi:

"Avrupa'nın harekete geçme gücü var. Kurallara karar verenler büyük teknoloji şirketleri değil, biziz."

Gerçekte Çocuk Yasası, her biri kendi sosyal medya yasaklarıyla halihazırda ilerlemiş olan birkaç bireysel AB üye devletinin onayını gerektireceğinden, yürürlüğe girmesi yıllar alabilir.

Fransa, temmuz ayında Fransız parlamenterlerin yaptığı oylamanın ardından 15 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan ilk AB ülkesi oldu.

Ancak yasak daha sonra ülkenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İspanya, Danimarka ve İsveç, sosyal medya kullanımına yaş kısıtlamaları getiren diğer AB ülkeleri arasında yer alıyor.

Pinsent Masons hukuk bürosundan ortak Lauro Fava, AB Çocuk Yasası'nın büyük çevrimiçi platformları düzenleyen mevcut Dijital Hizmetler Yasası ve Yapay Zeka Yasası ile kıyaslanabilecek "yeni bir AB devi" olacağını söyledi.

Fava, çevrimiçi güvenlik önlemlerinin salı günü medya raporlarında yer almasının ardından yaptığı bir yorumda, "Etkilenen şirketler, çok sayıda üye devlet yasasıyla uğraşmak zorunda kalmaktan ziyade tek, tutarlı ve potansiyel olarak daha dengeli bir kural kitabına uyum sağlayabilecekler." diye yazdı.

Yapay zeka konusunda Von der Leyen, yapay zekanın "doğru yapılırsa insanlığa fayda sağlama" potansiyeline sahip olduğu konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Ancak Von der Leyen, teknolojinin potansiyelini açığa çıkarmak için -Anthropic, OpenAI ve xAI liderlerinin son günlerde çağrıda bulunduğu üzere, teknolojinin geliştirilme hızının yavaşlatılması konusunda Avrupa Birliği'nin sektöre nasıl destek olabileceği konusunda lider yapay zeka laboratuvarlarını görüşmeye davet edeceğini ekledi.