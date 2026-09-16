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Dünya
BBC 16.09.2026 07:27

Uzayda savaş tehlikesi: Rusya'dan ABD'ye sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu resmen açıklaması Moskova'nın sert tepkisine yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'ı uzayda silahlı çatışmaların yıkıcı sonuçlarını hiçe saymakla ve küresel güvenliği tehlikeye atmakla suçladı.

Uzayda savaş tehlikesi: Rusya'dan ABD'ye sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin bencil çıkarlar uğruna insanlığın geleceğini riske attığını belirterek, uzayda silahların tamamen yasaklanması için BM Genel Kurulu'na tasarı sunacaklarını açıkladı.

ABD'nin uzay kontrol silahları

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, daha önce yaptığı açıklamada, ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı savunmak amacıyla yörüngeye "uzay kontrol silahları" yerleştirdiklerini doğrulamıştı.

ABD ilk kez uzaya silahı konuşlandırdığını doğruladı
ABD ilk kez uzaya silahı konuşlandırdığını doğruladı

Uzmanlar bu sistemlerin, düşman uydularının iletişimini kesmeye yönelik radyo paraziti, elektronik harp platformları veya uyduları hedef alan "avcı" sistemler olabileceğini değerlendiriyor.

Rusya ve Çin de benzer teknolojiler geliştiriyor

Askeri analistler, bu hamlenin ani bir değişimden ziyade, yörüngesini askeri hedeflerle dolduran Çin'in teknolojik ilerlemelerine karşı net bir siyasi mesaj niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

Öte yandan Rusya ve Çin'in de geçmişten bu yana uzayda uydu avcı sistemleri, yakın manevra kabiliyetleri ve anti-uydu teknolojileri üzerine testler gerçekleştirdiği biliniyor.

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