Kanadalı yetkililer ve The New York Times tarafından yapılan incelemeler, X'in kendi yapay zeka sohbet botu Grok tarafından üretilenler de dahil olmak üzere çocuklara ait müstehcen ve istismar içerikli görsellerin platformda yer aldığını gösterdi.

Kanadalı Çocuk Koruma Merkezi'nin incelemesine göre Grok, kullanıcıların talepleri doğrultusunda çocukların istismar içeren fotoğraflarını üretti.

Yetkililer Tarafından Bilinen Materyaller

The New York Times'ın analizinde, kullanıcıların X'te yetkililer tarafından daha önce işaretlenmiş çocuk istismarı materyallerini paylaştığı ve bu içeriklerin yüzlerce kez görüntülendiği tespit edildi.

X, reşit olmayanları koruma sorumluluğunu ciddiye aldığını, çocuk istismarı materyallerine karşı sıfır tolerans gösterdiklerini ve otomatik filtreler ile tespit teknolojileri kullandıklarını belirtti.

xAI ve SpaceX süreçlerinde Grok'un cinsel içerik üretme kapasitesinin yatırımcılar için risk oluşturduğu belirtilirken, şirket bu tür içerik üreten bazı kullanıcıları mahkemeye verdi.