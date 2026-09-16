Parçalı Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 16.09.2026 07:11

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir gün önce atış yaptığı ortaya çıktı

FBI tarafından açıklanan yeni belgelere göre, 2024 yılında Pensilvanya'nın Butler kentindeki mitingde Donald Trump'ı kulağından yaralayan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, saldırıdan önceki gün bir poligonunda 100 yarda atış pratiği yaptı.

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir gün önce atış yaptığı ortaya çıktı

Federal dosyalarda yer alan bilgilere göre, Koronavirüs pandemisi döneminde silahlara ve uzun menzilli atışlara karşı takıntısı artan Crooks, haftada ortalama bir kez atış poligonuna gidiyordu.

Babası Matthew Crooks, oğlunun zaman içinde nişan almasını geliştirdiğini ancak çevresiyle iletişim kurmayan, içe kapanık bir birey olduğunu belirtti.

Soruşturma dosyalarında Crooks'un lise ve üniversite yıllarında sessiz bir öğrenci olduğu, mühendislik eğitimi aldığı ve etrafındakiler tarafından "tuhaf ama zararsız" biri olarak tanımlandığı kaydedildi.

13 Temmuz 2024'teki mitingde AR-15 tarzı tüfekle ateş açan Crooks, Gizli Servis keskin nişancıları tarafından olay yerinde öldürülmüştü.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırının motivasyonunun hâlâ net olarak belirlenemediğini ifade ediyor.

ETİKETLER
Donald Trump
Sıradaki Haber
Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar tüketilmeli: Uzmanlar ne öneriyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:29
Uzayda savaş tehlikesi: Rusya'dan ABD'ye sert tepki
07:30
Elon Musk'ın sözlerine rağmen X'te çocuk istismarı materyalleri varlığını sürdürüyor
07:26
Ardahan'da 5 gündür haber alınamayan kişi bulundu
07:14
Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar tüketilmeli: Uzmanlar ne öneriyor?
07:01
Yapay zekalar kendi arasında yeni bir İngilizce ile konuşmaya başladı
06:57
Singapur'da 'doomscrolling' ile mücadele için kitap okuyanlara para ödenecek
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ