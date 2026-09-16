Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir gün önce atış yaptığı ortaya çıktı

Federal dosyalarda yer alan bilgilere göre, Koronavirüs pandemisi döneminde silahlara ve uzun menzilli atışlara karşı takıntısı artan Crooks, haftada ortalama bir kez atış poligonuna gidiyordu.

Babası Matthew Crooks, oğlunun zaman içinde nişan almasını geliştirdiğini ancak çevresiyle iletişim kurmayan, içe kapanık bir birey olduğunu belirtti.

Soruşturma dosyalarında Crooks'un lise ve üniversite yıllarında sessiz bir öğrenci olduğu, mühendislik eğitimi aldığı ve etrafındakiler tarafından "tuhaf ama zararsız" biri olarak tanımlandığı kaydedildi.

13 Temmuz 2024'teki mitingde AR-15 tarzı tüfekle ateş açan Crooks, Gizli Servis keskin nişancıları tarafından olay yerinde öldürülmüştü.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırının motivasyonunun hâlâ net olarak belirlenemediğini ifade ediyor.