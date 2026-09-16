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Türkiye
TRT Haber 16.09.2026 07:47

Yasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli yazılım şirketine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) ortak çalışmalarıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli “Aydo Yazılım” şirketine operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Sendika yazılımlarına sorgu arayüzü eklendi

MİT’in istihbari çalışmalar sonucunda, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. T.C. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı.

Sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanmasında kullanıldığı belirlenirken, veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine, geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına yönelik incelemeler derinleştirildi.

Sistem kayıtlarında “NVİ” ibaresi dikkat çekti

Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında “NVİ” ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın, verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucu söz konusu verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediği ortaya çıkarıldı.

Kişisel verilerin korunması alanında hizmet veriyordu

Soruşturma kapsamında, Aydo Yazılım’ın “Clock&Wise” adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti de verdiği belirlendi

Şirketin, bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkân sağladığı ortaya çıkarılmış oldu.

Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği öngörülüyor.

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Ankara Kişisel Veri MİT Sendika
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