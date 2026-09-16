Kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla I.R.'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.