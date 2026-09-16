Kullanıcı deneyimini güçlendiren tasarım eğitimi TRT Akademi'de

Kullanıcının ihtiyaçlarını anlamak, karşılaştığı sorunları doğru analiz etmek ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmek, tasarım sürecinin merkezinde yer alıyor.

Bu doğrultuda TRT Akademi, UI/UX tasarım alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik sanal sınıf ortamında Kullanıcı Odaklı UI/UX Tasarım eğitimi düzenliyor.

UI/UX Tasarım Yöneticisi Burak Tahtacı tarafından verilecek eğitimde, tasarım sürecinin temel aşamaları hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla ele alınacak.

UI/UX tasarımın temelleri uygulamalı eğitimle öğrenilecek

Kullanıcı Odaklı UI/UX Tasarım eğitimi, öncelikle kullanıcı merkezli tasarım anlayışının temelini oluşturmayı hedefliyor.

Katılımcılar, bir dijital ürünün tasarımına başlamadan önce kullanıcıyı anlamanın ve elde edilen verileri doğru şekilde analiz etmenin önemini öğrenecek.

Eğitim kapsamında kullanıcı araştırması ve analiz tekniklerinin yanı sıra problem tanımlama, fikir oluşturma ve tasarım sürecinin adımları üzerinde durulacak.

UI/UX alanındaki güncel gelişmeler ve tasarım araçları da eğitimin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Wireframe ve protipleme becerileri geliştirilecek

Bir dijital ürünün kullanıcıyla buluşmadan önceki en önemli aşamalarından biri olan prototipleme de eğitim programında geniş yer tutuyor.

Katılımcılar, fikirlerini somutlaştırmak amacıyla wireframe oluşturma ve prototip geliştirme süreçlerini öğrenecek.

Eğitimde ayrıca tasarım sistemlerinin temel kavramları üzerinde durulacak.

Farklı dijital ürün ve platformlarda tutarlı bir kullanıcı deneyiminin nasıl oluşturulabileceği ele alınacak.

Gerçek hayattaki tasarım süreçlerine odaklanılacak

Eğitim programında UI/UX tasarımının teknik boyutunun yanı sıra ekipler arası iletişim ve iş birliğine de yer verilecek.

Tasarım sürecinin kurum içindeki diğer iş akışlarıyla nasıl bütünleştirilebileceği değerlendirilecek.

Toplam 16 bölümden oluşan 44 saatlik programın sonunda katılımcılar teorik ve uygulama sınavlarına girecek.

Teorik sınav 19 Ekim 2026 tarihinde, uygulama sınavları ise 19, 21 ve 22 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eğitime katılacakların çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirebilmeleri için bilgisayarlarında Figma, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programlarının yüklü olması gerekiyor.

TRT Akademi’nin farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyenlere yönelik eğitim programları ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.