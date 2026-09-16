Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.09.2026 11:10

JASAT'ın dikkati Elazığ'daki cinayeti aydınlattı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından, çalınan ziynet eşyalarını havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit etti ve şüpheli H.Ç.'yi yakaladı.

JASAT'ın dikkati Elazığ'daki cinayeti aydınlattı

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma yürütüldü.

Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopside, çiftin göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi.

Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de çalındığı belirlendi. JASAT ekiplerinin takibi sonucu, olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul'a kaçan ve bunları kuyumcuda satmaya çalışan H.Ç, havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

H.Ç, "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

209 kasten öldürme olayının tamamı çözüldü

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince 2026'da 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808'i aydınlatıldı. Bu yıl JASAT'ın ele aldığı, 209 kasten öldürme olayının tamamı çözüldü.

Ayrıca, kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılması sağlandı.

"Jandarmanın dikkati cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şüphelinin yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Jandarmanın dikkati, cinayetin üzerindeki perdeyi kaldırdı" ifadesini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT'ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı. Şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar. Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman jandarmamızı ve JASAT'ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Elazığ Jandarma Genel Komutanlığı JASAT Mustafa Çiftçi
Sıradaki Haber
Uygulamadan kaçan sürücüye 610 bin 168 TL ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Katil İsrail: Gazze'ye kapsamlı saldırı an meselesi
11:41
AB’den Kanada'ya ilk "ortak üye" olma teklifi
11:42
Antalya'da bir kişi eşini ve ailesini silahla öldürdü
11:29
İşgalci İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni yeniden ibadete kapatıyor
11:39
Bakan Şimşek: Savaş olmasaydı enflasyon en az 7 puan daha düşük olurdu
11:30
Meksika Senatosu, 139 ABD askerinin eğitim amacıyla ülkeye girişine izin verdi
Bomba imha uzmanları vatandaşların can güvenliği için zorlu görevler üstleniyor
Bomba imha uzmanları vatandaşların can güvenliği için zorlu görevler üstleniyor
FOTO FOKUS
Güney Kıbrıs'ta İsrailli yerleşimi: Yatırım mı, yeni diaspora mı?
Güney Kıbrıs'ta İsrailli yerleşimi: Yatırım mı, yeni diaspora mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ