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Türkiye
AA 16.09.2026 11:29

Antalya'da bir kişi eşini ve ailesini silahla öldürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile kaynana ve kayınbabasını silahla vurarak öldürdü.

Antalya'da bir kişi eşini ve ailesini silahla öldürdü
[Fotoğraf: Arşiv]

Karakuyu Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.F. (38), boşanma aşamasında oldukları eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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