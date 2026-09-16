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Ekonomi
TRT Haber 16.09.2026 11:23

Bakan Şimşek: Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Her zaman memurumuza, emeklimize, kamu çalışanlarına az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak" dedi.

Bakan Şimşek: Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, katıldığı televizyon kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün savaş olmasaydı, enflasyon en az 7 puan daha düşük bir seviyede olurdu. Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var, bu artış Türkiye'de de dünyada da enflasyonu olumsuz etkiliyor.

Biz bu yıl eşel mobil sistemi ile ciddi bir gelirden feragat ettik.

Tüm uluslararası kurumlar yılda en az 2 kez tahminlerini revize eder. OVP için biz de revizeler yapıyoruz. Bu yüzden hedefler tutmuyor yaklaşımı doğru değil. Bizim hedeflerimiz büyük oranda tutuyor.

OVP sayesinde birçok hedef başarıldı, kur korumalı mevduattan bu doğrultuda çıktık.

Dezenflasyon fiyatların düşmesi değil, fiyat artışlarının yavaşlamasıdır. Fiyat artış hızında bir yavaşlama var. Para ve maliye politikasının uygulandığı alanlarda dezenflasyon daha güçlü.

Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Biz her zaman memurumuza, emeklimize, kamu çalışanlarına az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak.

Deprem konutlarını önemli ölçüde bitirdik. Önümüzdeki birkaç yılda yılda 750 bin adet sosyal konut inşa edeceğiz. Sosyal konut inşasına bütçede 250 milyar liralık kaynak ayırıyoruz."

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Enflasyon Mehmet Şimşek
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