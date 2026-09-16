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Dünya
AA 16.09.2026 12:29

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 8 Filistinlinin yaşadığı evi yıktı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Yatta beldesinde 8 Filistinlinin yaşadığı evi yıktı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 8 Filistinlinin yaşadığı evi yıktı
[Temsili fotoğraf]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinin Hıllet el-Hams bölgesine baskın düzenledi.

Filistinli aktivist Usame Mehamira, bölgeye baskın yapan İsrail ordusunun Fadl el-Hedar isimli Filistinlinin 2 katlı evini yıktığını söyledi.

Mehamira, her katı 200 metrekare olan evde çoğunluğu çocuk olan 8 kişinin yaşadığını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu, ağustos ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 47'si meskun ev olmak üzere 155 yapıyı etkileyen 71 yıkım gerçekleştirdi, 44 yapı için ise yıkım kararı çıkardı.

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