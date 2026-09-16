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TRT Akademi
TRT Haber 16.09.2026 13:12

Sesini tanımak ve doğrudan kullanmak isteyenler için şan eğitimi başlıyor

Güçlü bir performans için sesin doğru kullanılması oldukça önemlidir. TRT Akademi'nin Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri eğitimi, katılımcıları nefes egzersizinden müziksel işitmeye, postürden şan tekniğine uzanan uygulamalı bir program ile buluşturuyor. Eğitim, 21 Eylül- 19 Ekim 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Sesini tanımak ve doğrudan kullanmak isteyenler için şan eğitimi başlıyor

TRT Akademi tarafından düzenlenecek olan Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri eğitimi, sesini bilinçli kullanma ve şarkı söyleme becerisini geliştirmek isteyen katılımcılara temel bilgi ve uygulama becerisi kazandırmayı hedefliyor.

Programın eğiticiliğini TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nda ses sanatçısı olarak görev yapan Cem Buğdaycı üstlenecek.

Nefes ve ses kullanımının temelleri ele alınacak

Şan eğitiminin ilk aşamasında sesin oluşumu, konuşma organları ve ses sağlığı gibi temel konular üzerinde durulacak.

Temel nefes teknikleri, sesin sağlıklı ve verimli kullanılmasının önemli unsuru olarak ele alınacak.
Nefesin doğru kullanımı ve sesle koordinasyonu üzerine yapılacak çalışmalarla katılımcıların şarkı söyleme sırasında seslerini daha kontrollü kullanmaları amaçlanıyor.

Ses grupları ve vokal tanımları, temel ses ısıtma teknikleri, ses farkındalığı egzersizleri ve farklı seviyelerde ses çalışmaları da eğitim kapsamında yer alacak.

Nefes egzersizi, postür, artikülasyon ve müziksel işitme çalışmaları yapılacak

Eğitim programında, bedenin doğru konumlandırılmasına odaklanılacak.

Postür, artikülasyon ve rezonans çalışmalarıyla katılımcıların seslerini daha kontrollü ve verimli kullanmalarına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, müziksel işitme çalışmalarının yanı sıra şan sanatına ilişkin temel kavramları öğrenecek ve öğrendikleri teknikleri parça çalışmalarına aktaracak.

Şan tekniği eser çalışmalarıyla pekiştirilecek

Program ilerledikçe katılımcıların öğrendikleri teknikleri daha kapsamlı biçimde kullanmaları hedefleniyor.

Başlangıç düzeyindeki metod ve eser önerilerinin de paylaşılacağı eğitimde kısa aryalar ve farklı parça örnekleri üzerinden çalışmalar gerçekleştirilecek.

Eğitim, temel şan bilgisini uygulamalı ses çalışmalarıyla bir araya getiriyor.

Eğitim sürecini sınavlar tamamlayacak

Toplam 37 saat sürecek eğitim, 11 ders gününün ardından teorik ve uygulama sınavlarıyla tamamlanacak.

Teorik sınav 15 Ekim 2026 tarihinde, uygulama sınavı ise 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Altı kişilik kontenjanla gerçekleştirilecek eğitim programına, ses gelişim sürecini büyük ölçüde tamamlamış 16 yaş ve üzerindeki kadınlar ile 18 yaş ve üzerindeki erkekler kabul edilecek.

Eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Temel Şan ve Doğru Nefes Teknikleri eğitimi hakkında ayrıntılı bilgiye, eğitim takvimine ve başvuru koşullarına TRT Akademi’nin resmi internet sitesi trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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