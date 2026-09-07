'Temel Diksiyon' eğitiminin yeni adresi İstanbul

Eğitim, 21-29 Eylül 2026 tarihlerinde TRT’nin Ulus yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

42 saatlik yüz yüze eğitim, katılımcıların konuşma becerilerini geliştirmelerine yönelik kapsamlı bir program sunacak.

Günlük yaşamdan profesyonel iletişime kadar birçok alanda kendini doğru ifade etmenin yöntemleri bu eğitimde ele alınacak.

Diksiyonun temel unsurları uygulamalı olarak işlenecek

Eğitim kapsamında katılımcılara Türkçenin ses ve sözcük yapısına ilişkin temel bilgiler aktarılacak.

Sözlü iletişim, konuşma organları, nefes ve ses kullanımı gibi başlıkların yanı sıra Türkçenin ses özellikleri de ayrıntılı biçimde ele alınacak. Söyleniş ve boğumlama kusurları, vurgu, ulama ve tonlama konularına da yer verilecek. Konuşmanın etkisini doğrudan belirleyen bu unsurlar, uygulamalı çalışmalarla desteklenecek.

Katılımcıların konuşma sırasında yaptıkları yerleşik yanlışları fark etmeleri ve bunları doğru kullanımlarla değiştirebilmeleri de eğitimin hedefleri arasında bulunuyor. Konuşma hızının anlatım üzerindeki etkisi ve etkili bir anlatımın nasıl oluşturulacağı da program kapsamında değerlendirilecek.

Topluluk önünde konuşmanın püf noktaları bu eğitimde

Etkili ve Güzel Konuşma "Temel Diksiyon" eğitiminde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalara da geniş yer verilecek. Özellikle metin çalışmaları, katılımcıların edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürmelerini sağlayacak. Beden dili ve topluluk önünde konuşma başlıkları da ele alınacak.

Toplam 17 bölümden oluşan eğitim, teorik ve uygulamalı çalışmaların bir arada yürütüldüğü bir program olarak tasarlandı.

Eğitim sürecini sınavlar takip edecek

Yoğun geçen derslerin ardından, 28 Eylül’de teorik sınav gerçekleştirilecek. Aynı gün başlayacak uygulama sınavının ikinci bölümü ise 29 Eylül’de yapılacak.

Eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Diksiyon eğitimi ve daha fazlası TRT Akademi’de

TRT Akademi eğitimleri, daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla farklı formatlarda hazırlandı.Video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri TRT tecrübesini ilgilileri ile buluşturuyor.

13 farklı kategoride hazırlanan eğitimler hakkında bilgi almak, başvuru koşullarını ve eğitim takvimini incelemek için trtakademi.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

