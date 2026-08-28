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TRT Akademi
TRT Haber 28.08.2026 16:48

Diksiyondan stüdyo kurallarına: Spikerlik ve sunuculuk eğitimi

TRT Akademi, spikerlik ve sunuculuk alanında kariyer hedefleyenler için kapsamlı bir eğitim programı düzenliyor. Hünkar Mutlu ve Eren Koca’nın eğiticiliğinde gerçekleştirilecek spikerlik kursu, diksiyondan beden diline, stüdyo kurallarından sunum tekniklerine uzanan 81 saatlik uygulamalı bir öğrenme süreci sunacak.

Diksiyondan stüdyo kurallarına: Spikerlik ve sunuculuk eğitimi

Diksiyon ile birleştirilmiş Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi, 21 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek.

TRT Genel Müdürlüğünde düzenlenecek programda katılımcılar, mesleğin teorik bilgilerinin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla kamera ve mikrofon karşısında deneyim kazanma fırsatı bulacak. TRT Akademi’nin Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar sadece Spikerlik ve Sunuculuk eğitimine kayıt yaptırabilecek.

Spikerlik ve sunuculuk mesleğine yolculuk başlıyor

Bir spikerin ya da sunucunun en önemli araçlarından biri olan sesin doğru kullanımı, eğitim programının temel başlıklarından birini oluşturacak. Katılımcılar, sözlü iletişimden konuşma organlarının kullanımına, nefes ve ses çalışmalarından Türkçenin ses özelliklerine kadar diksiyonun temel unsurlarını ele alacak. Söyleniş ve boğumlama kusurları, vurgu, ulama, tonlama ve konuşma hızı gibi başlıklar da eğitim kapsamında işlenecek. Katılımcıların, Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanabilmelerine yönelik çalışmalar metin uygulamaları ile desteklenecek. Spikerlik kursunda ayrıca beden dili ve topluluk önünde konuşma konularına da yer verilecek. Böylece katılımcıların yalnızca seslerini değil, beden dillerini ve anlatım biçimlerini de etkili şekilde kullanabilmeleri hedefleniyor.

Spikerlik ve sunuculuğun incelikleri anlatılacak

Eğitimin devam eden bölümünde ise katılımcılar spikerlik ve sunuculuğun uygulama alanlarına odaklanacak. Yayında beden dili, çalışma teknikleri ve yayın öncesi hazırlıklar programın önemli başlıkları arasında yer alacak. Stüdyo ortamında dikkat edilmesi gereken kuralların yanı sıra sunum teknikleri ve yayın sırasında karşılaşılabilecek hatalar da eğitim sürecinde ele alınacak. Katılımcılar, farklı yayın senaryoları üzerinden gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulacaklar. TRT’nin yayın stüdyoları da kapılarını katılımcılar için açacak ve katılımcılar gerçek yayın ortamında eğitim alabilecekler.

Diksiyondan stüdyo kurallarına: Spikerlik ve sunuculuk eğitimi

Deneyimli isimlerden spikerlik kursu

Programın eğiticiliğini Hünkar Mutlu ve Eren Koca üstlenecek. Başarılı spor spikerleri, bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek eğitimin ardından katılımcılar teorik ve uygulama sınavlarına girecekler. Başarılı olanlar TRT onaylı sertifika ile eğitim süreçlerini belgeleyebilecekler. Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuru sürecini takip etmek için TRT Akademi’nin resmi internet sitesi trtakademi.com.tr ziyaret edilebilecek.

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