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Dünya
CBS News 28.08.2026 16:57

Mısır kraliyetine ait elmas kolye Viyana'daki müzeden çalındı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi'ne ziyaretçi gibi bilet alarak giren iki soyguncu, Mısır kraliyet ailesine ait 200 karatlık pırlanta ve platin kolyeyi vitrini kırarak çaldı.

Mısır kraliyetine ait elmas kolye Viyana'daki müzeden çalındı

Avusturya polisi, Viyana Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde (MAK) güpegündüz gerçekleşen sıra dışı bir soygunu duyurdu. Maske takmadan ve normal ziyaretçiler gibi bilet satın alarak müzeye giren iki şüpheli, sergi salonundaki cam vitrini çekiçle kırdı.

Ünlü Fransız mücevher evi Van Cleef & Arpels imzasını taşıyan, 673 değerli taşla bezeli 200 karatlık kolyeyi alan soyguncular, güvenlik kameralarına net bir şekilde yakalanmalarına rağmen hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Mısır kraliyet düğününde takılan tarihi pırlanta

Çalınan milyonlarca dolar değerindeki kolyenin köklü bir geçmişi bulunuyor. Eski Mısır kraliyet ailesi için özel olarak tasarlanan bu eşsiz parça, 1939 yılında Kraliçe Nazlı tarafından kızı Prenses Fevziye'nin gelecekteki İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendiği düğün töreninde takılmıştı.

Mücevher evinin "beyaz mücevherin zaferi" olarak tanımladığı kolye, haziran ayından bu yana yaklaşık 500 özel eserin sergilendiği etkinlikte yer alıyordu. Soygunun ardından sergi ziyarete kapatılırken, müze yönetimi soruşturmanın selameti gerekçesiyle açıklama yapmaktan kaçındı.

Avrupa genelinde müze soygunları zinciri

Viyana'daki olay, son dönemde Avrupa müzelerini hedef alan organize soygun dalgasının son halkası oldu.

Geçtiğimiz aylarda Paris'teki Louvre Müzesi'nden İspanya'daki Bronz Çağı altın hazinelerine, İtalya'daki Rönesans dönemi başyapıtlarından Fransa'daki tarihi porselen koleksiyonlarına kadar pek çok kültür kurumundan milyonlarca dolarlık paha biçilmez tarihi eserler çalındı.

Güvenlik güçleri, sanat dünyasını sarsan bu yüksek profilli soygunların ardındaki bağlantıları ve Viyana'dan kaçırılan tarihi kolyenin izini sürüyor.

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