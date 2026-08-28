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Dünya
BBC 28.08.2026 14:49

Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı 34 yaşında hayatını kaybetti

Uganda'da henüz üç yaşındayken tahta geçerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Tooro Krallığı Hükümdarı 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, 34 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyanın en genç tahta çıkan hükümdarı 34 yaşında hayatını kaybetti

Uganda'nın batısında yer alan geleneksel Tooro Krallığı'nın lideri Kral Oyo, 34 yaşında vefat etti.

Babasının ölümünün ardından 1995 yılında henüz üç yaşındayken tahta çıkan ve dünyanın en genç hüküm süren geleneksel lideri unvanını alan Kral Oyo'nun ölümü, Tooro Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki tarafından duyuruldu.

Krallık yetkilileri kesin ölüm nedenini açıklamazken, yerel basında yer alan bilgilere göre genç kralın ağır bir hastalık nedeniyle ABD'de tedavi gördüğü belirtildi.

Üç yaşında başlayan 31 yıllık hükümdarlık

Kral Oyo, 19. yüzyılın başlarında kurulan Tooro Krallığı'nın 13'üncü hükümdarı olarak 2 milyondan fazla insanın kültürel liderliğini üstlendi. Henüz çocuk yaşta tahta geçtiği için 18 yaşına gelene kadar krallığı ana kraliçenin de aralarında bulunduğu bir naiplik konseyi yönetti.

Reşit olmasının ardından resmi taç giyme töreniyle görevine tam yetkiyle devam eden kral, gençlerin güçlendirilmesi, eğitim, çevre koruma ve HIV farkındalığı gibi sosyal projelere verdiği destekle halkının takdirini kazandı.

Kültürel miras ve yeni veliaht

Seçimle yönetilen cumhuriyet yapısına sahip Uganda'da siyasi yetkisi bulunmayan ancak güçlü bir kültürel etkiyi elinde tutan geleneksel krallıklar, halk nezdinde büyük bir saygı görüyor.

Kral Oyo'nun resmi bir evliliği bulunmasa da Başbakan Akiiki tahtın sürekliliğinin güvence altında olduğunu bildirdi. Kralın ardında bir veliaht prens bıraktığı, yeni liderin kimliğinin krallık geleneklerine uygun olarak ilerleyen günlerde resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

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