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Dünya
AA 28.08.2026 13:34

DSÖ: Nepal'deki sel nedeniyle 6 sağlık tesisi hasar gördü, 8 sağlık çalışanı kayboldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle 6 sağlık tesisinin hasar gördüğünü ve 8 sağlık çalışanının kaybolduğunu bildirdi.

DSÖ: Nepal'deki sel nedeniyle 6 sağlık tesisi hasar gördü, 8 sağlık çalışanı kayboldu

Jasarevic ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Delegasyon Başkanı David Fisher, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Nepal'deki sel felaketinin sağlık hizmetlerini de aksattığını belirten Jasarevic, "Rasuwa'da 4, Dhading'de 2 olmak üzere 6 sağlık tesisi hasar gördü, 8 sağlık çalışanı kayıp." dedi.

Jasarevic, sağlık yetkilileri ve ortaklarının, hastaları yönetmek, kan temin etmek, ilk yardım sağlamak ve acil müdahale kapasitesini korumak için koordinasyon sağladığını söyledi.

"Bu ölçekteki bir felaketin ardından yerinden edilme, aşırı kalabalık, su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerinde yaşanan aksama, ishal ve solunum yolu hastalıkları dahil bulaşıcı hastalık riskini artırabilir." diyen Jasarevic, kirlenmiş su ve gıda, yaralanmalar ve vektör kaynaklı hastalıklar nedeniyle artan riskler de olabileceğine işaret etti.

Jasarevic, Nepal hükümetinin müdahaleye öncülük ettiğini ve etkilenen toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamak için destek arayışında bulunduğunu aktardı.

DSÖ'nün, Nepal'e hızlıca yaklaşık 10 bin kişinin 3 ay boyunca sağlık ihtiyaçlarını karşılayabileceği tıbbi malzemeler yolladığını hatırlatan Jasarevic, "DSÖ, hastalık gözetimini güçlendirmek, temel sağlık hizmetlerini sürdürmek ve ruh sağlığı ile psikososyal ihtiyaçlar dahil ortaya çıkan sağlık risklerini belirlemek ve ele almak için Nepal hükümetiyle birlikte çalışıyor. Acil önceliğimiz, etkilenen topluluklar için sağlık hizmetlerini desteklemek ve aksayan sağlık hizmetlerini yeniden sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu olayın travması çok büyük ve birçok ihtiyaç karşılanmamış durumda"

Fisher de "Bu olayın travması çok büyük ve birçok ihtiyaç karşılanmamış durumda." diye konuştu.

IFRC'nin Nuwakot'taki yerel şubesinin sekreterinin kendi aile üyelerine dahi ulaşamadığını anlatan Fisher, "Yolların ve köprülerin yıkılması, hem cep telefonu şebekesi hem de elektrik kesintileri nedeniyle en çok etkilenen bölgelerin bazılarına henüz ulaşamadık. Bu, selin etkileri hakkındaki bilgilerimizin hala tam olmadığı anlamına geliyor. En önemlisi ihtiyaç sahibi birçok insanın henüz ihtiyaç duydukları yardımı alamadığı anlamına geliyor." dedi.

İnsani yardım ekiplerinin Nuwakot'a henüz ulaşamadığını aktaran Fisher, selin yaşandığı bölgede binlerce evin yıkıldığını veya önemli ölçüde hasar gördüğünü ve onlarca yol, köprü ve diğer kritik altyapının da ciddi şekilde etkilendiğini bildiklerini kaydetti.

Fisher, "Mevcut tahminler yaklaşık 93 bin kişinin etkilenmiş olabileceğini gösteriyor. Ölü sayısı artmaya devam ediyor ve bu sayının daha fazla olmasından korkuyoruz. Önceliğimiz temel ihtiyaçları karşılamak ancak çok yakında bu toplulukların iyileşmesine de destek olmalıyız." diye konuştu.

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a çıktığı bildirilmişti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Sel
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