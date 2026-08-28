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Türkiye
AA 28.08.2026 13:27

Trabzon'da raylı sistem hattının temeli 1 Eylül'de atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını belirterek, "16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız" dedi.

Trabzon'da raylı sistem hattının temeli 1 Eylül'de atılacak

Bakan Uraloğlu, söz konusu projeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şehrin kent içi ulaşımına yeni soluk getirecek projenin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını bildiren Uraloğlu, "Hat, Trabzon'un doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacak. İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı'nda son bulacak" bilgisini verdi.

 

Bakan Uraloğlu, projenin detaylarına dair şunları paylaştı:

"16,2 kilometrelik güzergahımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyonumuz bulunacak."

"Artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek"

Hattın tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon'un merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktaların raylı sistemle birbirine bağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesinden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız."

Uraloğlu, hattaki araçların 360 yolcu kapasiteli, güzergahın işletme süresinin de 26 dakika 14 saniye olacağını bildirerek, hattın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesini öngördüklerini ifade etti.

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