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Dünya
AA 28.08.2026 12:58

CIA Direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya Ukrayna ile anlaşma çağrısında bulunduğu iddia edildi

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in, Moskova ziyaretinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'a, Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

CIA Direktörü Ratcliffe'in Rusya'ya Ukrayna ile anlaşma çağrısında bulunduğu iddia edildi

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan mevcut ve eski yetkililere dayandırdığı haberinde, CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin iddialara yer verildi.

Haberde, Ratcliffe'in, "Rusları, askeri ve ekonomik durumları daha da kötüleşmeden önce (Ukrayna ile) bir anlaşmaya varmaya teşvik etmek için" Moskova'ya gittiği iddia edildi.

Ratcliffe'in söz konusu mesajı FSB Müdürü Bortnikov'a ilettiği aktarılan haberde, CIA Direktörü'nün Rusya'nın savaşa devam etmeyi seçmesi halinde Rus tarafına bu durumun olası sonuçlarına ilişkin "bir tehditte bulunmadığı" savunuldu.

Haberde, Ratcliffe'in mesajının, ABD'nin Rusya veya Ukrayna'ya yönelik politikasında herhangi bir değişikliğe işaret edip etmediğinin net olmadığı değerlendirmesine yer verilerek, bu ziyaretin, Rusya ile Ukrayna arasında "tıkanmış müzakereleri" canlandırma girişimi olduğu yorumu yapıldı.

Haberde ayrıca, Ratcliffe'in, Rusya'nın "(Ukrayna ile savaşında) askeri ve ekonomik açıdan kötü durumda olduğunu" öne sürdüğü ve bu nedenle Bortnikov'a Moskova'nın savaşı sona erdirmek için ciddi müzakerelere girmesinin zamanının geldiğine inandığını söylediği kaydedildi.

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