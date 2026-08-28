Bakan Göktaş: Terörün karşısında en büyük gücümüz aile

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Mardin Valiliği'ni ziyaret ederek kentte yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ve yeni destek paketlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, konuşmasında doğum yardımlarından terörle mücadeleye, gençlere yönelik desteklerden aile odaklı politikalara kadar pek çok başlığa değindi.

Doğum yardımları konusunda yapılan düzenlemelere dikkat çeken Bakan Göktaş, şunları kaydetti;

Mardin'de gerçekten hem yuva kurmak isteyen gençlerimize ücretsiz mekan tahsisi, 50 bin liralık tek seferlik destek, Aile ve Gençlik Fonu haricinde sundukları destek, diğer yandan yaşlı çiftlerimize, 47 yıllık evli çiftlerimize de Umre’ye gönderme gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptılar. Yine bu projeleri de geçtiğimiz yıl başlatmıştık, devam etmesinden de memnuniyet duyuyoruz.

"Toplam faydalanıcısı 1 milyon 278 bin çocuğumuza ödeme gerçekleştirdik"

Doğum yardımları ile yine ailelerin yanında olmaya, çocukların sağlıklı geleceğini desteklemeye devam ediyoruz. Aileyi koruma kapsamında da doğum yardımlarımızda önemli bir düzenleme hayata geçirmiştik. 2025 yılı itibarıyla doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını sizin vesilenizle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1 milyon 278 bin 581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik.

Düzenli ödeme alan, yani ikinci ve üçüncü ve sonraki çocuk sahibi olan ailelerimize biliyorsunuz her ay çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar bir destek sunuyoruz. Düzenli ödeme sayısı bugüne kadar 745 bin 150 çocuğumuza da her ay düzenli bir ödeme gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da yine aile olmayı teşvik eden sürdürülebilir destekler sunmaya devam edeceğiz.

"Terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz"

Bu topraklar terörden çok çekti. Özellikle Mardin bu kapsamda en etkilenen illerimizden bir tanesiydi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz. Ve inşallah barışın kalıcı kaldığı bu topraklardan hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı bir Türkiye’yi, güçlü bir Türkiye’yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.

Barışın hakim olduğu, özellikle yeni yatırımların, yeni teşviklerin geldiği bir Türkiye’yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz. Anneler için huzur, babalar için güven, gençlerimiz için daha güvenli bir gelecek sunan Terörsüz Türkiye sürecine inşallah katkı sunmaya ve bu sürecin başarılı bir şekilde ulaşmasına yönelik ortak irademizi sunmaya devam edeceğiz. Şehirlerimize hem yeni yatırımlar gelecek, hem yeni üretim tesisleri, istihdam çoğalacak. Bu topraklarda da bunu gördük gerçekten. Terörsüz bir Mardin’in ne kadar geliştiğini, ne kadar turizme açık olabileceğini ve daha nice potansiyelleri olduğunu buradaki gençlerimizin, çocuklarımızın nice hayallerine daha güçlü kavuşacağını biz görmeye devam ediyoruz. Farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı medeniyetler beşiği Mardin’de de bu iradenin güçlü sembollerinden biri olacak.

Terörün karşısında en büyük gücümüz yine aile. Çünkü terör en çok aileleri etkiliyor. Aileleri parçalıyor. Anneleri, babaları, evlatları, eşleri, nice yuvaları yıktı. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle güçlü bir Türkiye’yi güçlü ailelerimizle kurmaya devam edeceğiz. Aile güçlendikçe toplum güçlenecek. Toplum güçlendikçe geleceğe emin adımlarla atmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye işte bu güçlü temel üzerinde yükselmeye devam edecek. Evlatlarımıza güvenli bir gelecek bırakmaya devam edeceğiz.

"Yatırımlar kalkınma ve refaha yönelecek"

Ülkemizin bütün yatırımını kalkınmaya ve gelişmeye ve refaha yöneltmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi çok daha ileriye taşıyacağız. Ben ziyaretimiz ve açılışımızın tekrar Mardin’e hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin her ferdine ulaşan sosyal hizmet çalışmalarımızı her bir vatandaşımıza ulaştırmaya devam edeceğiz.