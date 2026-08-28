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Gündem
TRT Haber 28.08.2026 15:53

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesi tamamlandı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, Mutlu haricinde 77 şüpheli yer aldı.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Hasan Mutlu elebaşılığındaki çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmada Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği kaydedildi.

İddianame kapsamında 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli bulunduğu aktarılan açıklamada, "Şüphelilere, 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'imar kirliliğine sebep olma', 'çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından dava açılmıştır." ifadesine yer verildi.

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