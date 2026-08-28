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Savunma
TRT Haber 28.08.2026 16:21

ASELSAN VLF Haberleşme Sistemleri NATO'da göreve başladı

ASELSAN'ın NATO Communications and Information Agency (NCIA) ile imzaladığı "Upgrade and Refresh of Very Low Frequency (VLF) Over the Air Monitoring (OTAM) Equipment" sözleşmesi kapsamında yürütülen projesi, planlanan takvimden önce başarıyla tamamlandı.

ASELSAN VLF Haberleşme Sistemleri NATO'da göreve başladı

Proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen Very Low Frequency (VLF) haberleşme sistemleri, OTAM sistemine başarıyla entegre edildi. NATO'nun VLF yayınlarını izlemek amacıyla kullandığı bu kritik altyapının modernizasyonu sayesinde sistemin operasyonel kabiliyeti artırılırken, daha güvenilir, sürdürülebilir ve etkin bir haberleşme altyapısı oluşturuldu.

Gerçekleştirilen entegrasyon çalışmaları kapsamında sistemlerin kurulum, doğrulama, kabul testleri ve kullanıcı eğitimleri başarıyla tamamlandı. Proje, NATO makamlarıyla yakın koordinasyon içerisinde yürütülerek tüm teknik ve operasyonel gereksinimler eksiksiz bir şekilde karşılandı ve sistem planlanan takvimden önce hizmete alındı. Hayata geçirilen modernizasyon çalışmasıyla ASELSAN, NATO'nun deniz alanındaki durumsal farkındalığının artırılmasına, deniz güvenliğinin güçlendirilmesine ve deniz kaynaklı tehditlere karşı savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerinin desteklenmesine katkı sağladı.

ASELSAN ile NCIA arasında başarıyla tamamlanan proje, taraflar arasındaki iş birliği açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşırken, ASELSAN'ın NATO ekosistemindeki güvenilir çözüm ortağı konumunu daha da güçlendirdi. Projenin başarıyla tamamlanması, ASELSAN'ın yüksek teknoloji haberleşme sistemlerindeki mühendislik yetkinliğini, uluslararası standartlara uyum kabiliyetini ve küresel ölçekte rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Elde edilen bu başarı, şirketin NATO ve diğer uluslararası kuruluşlarla geliştireceği yeni iş birlikleri ve projeler için de güçlü bir referans oluşturuyor.

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