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Gündem
TRT Haber 27.08.2026 20:00

Yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR'dan hedeflere tam isabet

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR atış testlerini başarıyla geçti.

ROKETSAN'dan yapılan açıklamaya görei ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vurdu.

ÇAKIR bu testlerde aynı zamanda yeni yakıt sistemi ile uzatılmış menzilini de başarıyla test etti.

SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen ÇAKIR deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı.

ÇAKIR, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispat ettti.

Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde, her türlü hava şartında kullanılabiliyor.

Karşı tedbirlere dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip olan ÇAKIR Seyir Füzesi bunun yanında veri bağı ile hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetlerini bünyesinde barındırıyor.
 

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ROKETSAN Savunma Sanayii Yakıt Yerli ve Milli Teknolojiler
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