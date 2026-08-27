İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yıkılan 20 evin enkazından 233 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altındaki naaşları çıkarma çalışmalarından sorumlu yetkilisi Albay Muhammed Ebu Dan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazlarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İsrail'in yıktığı 20 evin enkazında 407 Filistinlinin kayıp olduğuna işaret eden Ebu Dan, söz konusu 407 kişiden 233'ünün naaşını çıkarabildiklerini aktardı.

Can kaybı 73 bin 438'e yükseldi

İsrail'in bombaladığı evlerin enkazından çıkarılanlardan 73'ünün çocuk, 106'sının ise kadın olduğu bilgisini paylaşan Ebu Dan, sivil savunma ekiplerinin çok kısıtlı imkanlarla 381 saat süren çalışma sonucunda söz konusu sivillerin cansız bedenlerine ulaşabildiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından dün yayımlanan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1303 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 336 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438'e, yaralı sayısı ise 174 bin 447'ye yükseldi.​​​​​​​