  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.08.2026 19:35

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yıkılan 20 evin enkazından 233 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze Şeridi'nde sivil savunma ekipleri, işgalci İsrail ordusunun soykırım saldırıları sırasında sakinlerinin başına yıkılan 20 evin enkazında 233 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yıkılan 20 evin enkazından 233 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altındaki naaşları çıkarma çalışmalarından sorumlu yetkilisi Albay Muhammed Ebu Dan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazlarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İsrail'in yıktığı 20 evin enkazında 407 Filistinlinin kayıp olduğuna işaret eden Ebu Dan, söz konusu 407 kişiden 233'ünün naaşını çıkarabildiklerini aktardı.

Can kaybı 73 bin 438'e yükseldi

İsrail'in bombaladığı evlerin enkazından çıkarılanlardan 73'ünün çocuk, 106'sının ise kadın olduğu bilgisini paylaşan Ebu Dan, sivil savunma ekiplerinin çok kısıtlı imkanlarla 381 saat süren çalışma sonucunda söz konusu sivillerin cansız bedenlerine ulaşabildiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından dün yayımlanan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1303 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 336 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438'e, yaralı sayısı ise 174 bin 447'ye yükseldi.​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İspanya'da müze soygunu: 3 bin yıllık paha biçilemez altın hazine dört dakikada çalındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:49
Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nda çalışan 2 kişi sıtma nedeniyle öldü
19:47
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
18:44
İspanya'da müze soygunu: 3 bin yıllık paha biçilemez altın hazine dört dakikada çalındı
18:34
Hollanda'da Batı Nil virüsünden bir kişi öldü
18:35
Çocukların ekran kullanımına nitelikli ve güvenilir alternatifler TRT Çocuk’tan
18:08
İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki Tubas'ta bazı yapıları yıktı, Filistinlilere ait 30 yapı için yıkım tebligatı gönderdi
Nepal'de sel ve heyelanlar ulaşımı felç etti
Nepal'de sel ve heyelanlar ulaşımı felç etti
FOTO FOKUS
MMT-76 artık havada da görev yapacak
MMT-76 artık havada da görev yapacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ