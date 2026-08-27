Çocukların ekran kullanımına nitelikli ve güvenilir alternatifler TRT Çocuk’tan

Okul döneminin düzenli temposunun sona ermesiyle çocukların boş zamanları artıyor; uyku saatleri ve günlük rutinleri değişebiliyor. Tatil döneminde ekranlar, çocukların gün içinde daha fazla vakit geçirdiği bir alan haline geliyor. Bu noktada ebeveynler ekran süresini sınırlamaktan ziyade çocukların daha iyi ve gelişimlerine katkı sağlayacak içerikler bulmaya çalışıyor. TRT Çocuk; uzmanlar eşliğinde hazırlanan ve geliştirilen Oyun Dünyası, Satranç ve Kitaplık uygulamalarıyla nitelikli oyunlara ve içeriklere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

TRT Çocuk Oyun Dünyası evreni keşfettikçe büyüyor

Çocukların dijital evrende kendi dünyalarını inşa edebilmelerine olanak tanıyan TRT Çocuk Oyun Dünyası, alışılagelmiş liste mantığının ötesinde bütüncül bir oyun deneyimi sunuyor. Uygulama içerisinde yer alan farklı oyun türleri, çocuklara sadece komutları takip etmeyi değil keşfetmeyi, hayal güçlerini kullanmayı ve kendi eğlence alanlarını oluşturmayı öğretiyor.

TRT Çocuk Oyun Dünyası, çocukların oyunların içinde hareket etmesine, seçimler yapmasına ve karşılarına çıkan farklı deneyimleri keşfetmesine olanak tanıyor. Çocuklar yeni bölgeleri açtıkça farklı araçlar, karakterler ve sürprizlerle karşılaşıyor. Bu sayede oyun oynamak, pasif bir izleme eyleminden çıkıp çocuğun aktif rol üstlendiği, sürekli yenilenen ve ufkunu genişleten interaktif bir keşif yolculuğuna dönüşüyor.

Çocuklara satranç oynamayı öğreten oyun: TRT Çocuk Satranç

TRT Çocuk Satranç, çocukları stratejik düşünmenin eğlenceli dünyasıyla tanıştırıyor. Oyun, farklı zorluk seviyeleriyle her yaş grubuna hitap eden bir yapı sunuyor. Oyuna yeni başlayanlar basit seviyelerden başlarken, ilerledikçe daha güçlü rakiplerle karşılaşıyor. Böylece çocuklar satrançta deneyim kazanıyor, her oyunda yeni taktikler öğrenerek strateji kurma becerilerini ileriye taşıyor.

Satranç oyunu esnasında oyuncular farklı zorluk seviyelerindeki rakiplerle karşılaşarak kendi hamlelerini planlıyor, seçenekleri değerlendiriyor ve mantıksal kararlar alıyor. Bu süreç, çocukların problem çözme, odaklanma, dikkat toplama ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerini destekliyor. Bu bakımdan bir oyun, çocuklar için düşünmeyi, sabretmeyi ve plan yapmayı öğreten son derece etkili bir zihinsel antrenman haline geliyor.

Her yaş seviyesine uygun kitaplar TRT Çocuk Kitaplık’ta

Tatil döneminde çocukların kitaplarla bağını sürdürmek isteyen aileler için TRT Çocuk Kitaplık, okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklara yönelik dijital bir kütüphane deneyimi sunuyor. Seçkin yayınevlerinin kitaplarından oluşan uygulamada, çocuk psikologları ve eğitimcilerinin seçtiği pedagog onaylı, güvenilir, resimli ve animasyonlu hikâye ve masallar yer alıyor.

TRT Çocuk Kitaplık, yalnızca okuma deneyimiyle sınırlı kalmayarak çocukların dinleme ve anlama becerilerini de destekliyor. Kitap sonu soruları, çocukların okuduklarını anlamalarına yardımcı olurken labirent, kart eşleştirme, yapboz ve nokta birleştirme gibi oyunlar hikâyelerle kurulan etkileşimi çeşitlendiriyor.

Ücretsiz ve reklamsız üyelik sayesinde her çocuk için ayrı profil oluşturulabilirken ebeveyn panelinden okunan kitaplar ve kazanımlar takip edilebiliyor. İndirilen kitaplara internetsiz erişim imkânı da tatilde hikâyeleri çocukların yanında tutuyor.

Ekran, öğrenmenin ve keşfetmenin bir parçası olabilir

Yaz tatilinde çocukların günlük yaşamındaki değişim, ekranla kurdukları ilişkinin de farklılaşmasına neden olabiliyor. Bu dönemde ekranı yalnızca boş zaman dolduran bir araç olarak görmek yerine, çocukların ilgi alanlarına ve gelişimlerine uygun içeriklerle buluşabildiği bir alan olarak değerlendirmek mümkün.

TRT Çocuk’un Oyun Dünyası, Satranç ve Kitaplık gibi farklı dijital deneyimleri de bu yaklaşımın çeşitli örneklerini sunuyor. Oyun oynamak, düşünmek ve kitaplarla buluşmak, dijital ortamda birbirini tamamlayan deneyimlere dönüşebiliyor.

TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi ailelere rehberlik ediyor

TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, güncel konularda ebeveynleri bilgilendiren uzman makaleleri ve videoları, çocuklara uygun güncel oyun, uygulama ve sinema filmleri listeleri gibi zengin içerikleriyle ebeveynlere yönelik bir rehber görevi görüyor. Uzman psikologlar tarafından hazırlanan içerikler, çocuk ve aileye dair konularda çözüm sunarak ebeveynlere destek olmayı ve çocuk gelişimine olumlu katkı sağlamayı hedefliyor.

TRT Çocuk, özenle hazırladığı uygulama ve platformlarda hem çocuklar hem de ebeveynler için güvenli, kaliteli ve yaşa uygun içerikler sunmaya devam ediyor. Bu tür içerikler çocukların merak etmelerine, düşünmelerine, keşfetmelerine ve hikâyelerle buluşmalarına fırsat sağlayabiliyor. Doğru içerikle ekran, çocuklar için yalnızca vakit geçirilen bir alan olmaktan çıkıp oyun oynanan, keşfedilen, düşünülen ve kitaplarla buluşulan bir dünyaya dönüşebiliyor.

