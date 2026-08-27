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Kültür-Sanat
AA 27.08.2026 10:14

Sinemalarda bu hafta: 10 yeni film vizyonda

Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 10 yapım gösterime giriyor. Bilim kurgu ve aksiyondan romantik komediye, korkudan animasyona uzanan filmler arasında dikkat çeken yapımlar yer alıyor.

Sinemalarda bu hafta: 10 yeni film vizyonda

Sinemaseverleri farklı türlerde 10 yeni yapım bekliyor. Haftanın vizyonunda romantik komediden gerilime, dramdan animasyona kadar geniş bir seçki yer alıyor.

"Köpek ve Yıldızlar"

Ridley Scott'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Köpek ve Yıldızlar", bilim kurgu, gerilim ve aksiyon içerikli bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce ve Benedict Wong'un rol aldığı film, askeri hayatta kalma uzmanı Bangley ile birlikte kıyamet sonrası dünyasının acımasız atmosferinde işlevsel ancak izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Hig'in hikayesini anlatıyor.

"Sadece Bir Gece"

Monica Barbaro ve Callum Turner'in başrollerini paylaştığı "Sadece Bir Gece" filmi, bu hafta vizyonda romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Will Gluck'un yönetmenliğinde kurgusal bir New York'ta geçen film, aşk konusunda şanssız fakat romantizme hala inanan iki yabancının tesadüfen tanışmasını konu ediniyor.

"Kuşatma Kayıtları"

Cezayir, Filistin ve Fransa ortak yapımı "Kuşatma Kayıtları", bir dram hikayesiyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Abdallah Al-Khatib'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, Al-Khatib'in Yarmuk mülteci kampı saldırısında yaşadıklarından esinlendiği ilk kurmaca filmi olarak dünya prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali'nin Perspektifler bölümünün büyük ödülünü kazandı.

Nadeem Rimawi, Saja Kilani ve Ahmad Kontar'ın rol aldığı film, savaşın ortasında kalan ve her yönden kuşatılmış bir şehirde yaşayan insanların günlük hayatta kalma çabalarına odaklanıyor.

"Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da"

Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengisu Baykal'ın oynadığı Ahmet Küçükkayalı'nın filmi "Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da", Zonguldak'tan Almanya'ya giden bir gencin burada yeni bir hayat kurarken yaşadığı zorlukları konu ediniyor.

Haftanın korku filmleri

Rod Blackhurst yönetmenliğindeki ABD yapımı "Dolly", doğa yürüyüşü yaparken akıl hastası bir kadının kutsal kabul ettiği topraklara giren bir çiftin hayatının, kadının mükemmel bebeği bulma amacıyla genç kadını kaçırmasıyla kabusa dönmesini anlatıyor.

Meriç Erseçgen'in yönettiği yerli korku filmi "Cebran", çocuk sahibi olma mucizesini yaşayan Meryem ve İbrahim çiftinin yıllar sonra oğulları Aras'ın etrafında gelişen esrarengiz olayların ardından geçmişteki trajik bir kazanın ve yüzyıllar öncesine dayanan ölümcül bir sırrın karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalmasını konu alıyor.

"Harry Potter ve Felsefe Taşı"

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'un başrollerinde yer aldığı Chris Columbus'un 2001 yapımı filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı", yeniden vizyonda izleyiciyle buluşacak.

Haftanın animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Tad'ın Sihirli Lambası", aşırı korumacı bir baba olan Tad ve ekibinin, dışlanmış hisseden Mummy'nin sihirli bir lamba aracılığıyla geçmişe giderek tarihi değiştirmesini engellemek için atıldıkları zamanda yolculuk serüvenini beyaz perdeye taşıyor.

Hüseyin Sezay Tütüncüler'in çektiği yerli animasyon "Atatürk: Zaferin Şafağı", 1922 Ankara'sında Mustafa Kemal Paşa'dan Kurtuluş Savaşı'nın en gizli hazırlığı için bir pusulayı kervana ulaştırma görevini alan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.

Dave Green'in yönettiği "Coyote Acme'ye Karşı", yıllardır Road Runner'ı yakalamaya çalışırken sürekli arızalanan ürünler nedeniyle Acme Corporation'a dava açan iki arkadaşın hukuki macerasını odağına alıyor. 1990 tarihli The New Yorker makalesinden uyarlanan hikayeye, Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi sevilen animasyon karakterleri de tanık ve taraf olarak dahil oluyor.

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