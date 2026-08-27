Türk dizilerinin küresel yolculuğu İstanbul'da masaya yatırılacak

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası gazeteciler, sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek, röportaj ve özgün içerikler üretme imkanı bulacak, Türk dizilerinin yapım süreçlerini, setlerini, platolarını ve teknik altyapısını yerinde görecek.

Program, Türk dizilerinin popüler olduğu Arjantin, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Fas, İtalya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Macaristan, Mısır, Moritanya, Özbekistan, Polonya ve Sırbistan olmak üzere toplam 18 ülkeden 37 uluslararası basın mensubunu bir araya getiriyor.

Ayrıca, program boyunca katılımcılar film platolarını ziyaret edecek. Plato ziyaretlerinin ardından, sunduğu eşsiz manzaranın yanı sıra yalıları ve tarihi dokusuyla da öne çıkan ve Türk dizilerinin vazgeçilmezi olan İstanbul Boğazı’nda bir tur düzenlenecek.

Programın son gününde ise İstanbul'un önemli tarihi ve kültürel miras alanlarından Topkapı Sarayı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret edilecek. Program, çok sayıda dizi ve film çekimine ev sahipliği yapan tarihi evleri, dar sokakları ve Haliç manzarasıyla öne çıkan Balat ve Fener semtlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.