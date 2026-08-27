Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.08.2026 11:02

Panama, El Nino nedeniyle ülke çapında acil durum ilan etti

Panama, El Nino'nun yol açtığı şiddetli yağışların ekonomisini ve vatandaşların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle ülke genelinde en yüksek seviye alarm ilan etti.

Panama, El Nino nedeniyle ülke çapında acil durum ilan etti

United Press International (UPI) ajansının haberine göre, Panama'da El Nino nedeniyle kuzey ve Karayip bölgelerine şiddetli yağmurlar yağdı ve seller meydana geldi.

Bu kapsamda El Nino, Panama'da 15 bin 600'den fazla insanı etkiledi.

Panama İçişleri Bakanı Dinoska Montalvo, yaptığı açıklamada, idari prosedürleri kolaylaştırmak, operasyonel kapasiteyi güçlendirmek ve "gelecek olanlara" hazırlanmak için acil durum ilan edildiğini ifade etti.

Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) son raporunda da El Nino'nun gelecek aylarda hızla güçlenerek şiddetini artıracağı ve bunun aşırı hava olayları ile doğal afet riskini artıracağı belirtilmişti.

Verilere göre, Doğu ve Orta Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının temmuz-eylül döneminde hızla artacağı ve sıcaklıkların 2 dereceden fazla yükselmesiyle şiddetli bir El Nino döneminin yaşanacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Panama El Nino
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Antik tiyatroda bir ilk: Güneş enerjisiyle aydınlanacak
11:38
2026-KPSS giriş belgeleri erişime açıldı
11:37
Belçika İçişleri Bakanı'na göre, Brüksel'de uyuşturucu bağlantılı suçlar "ulusal acil durum" boyutunda
11:36
MİLGEM'in 10 ve 11'inci gemisinde HAVELSAN imzası
11:26
SGK'ya 131 milyar lira borç taksitlendirme başvurusu yapıldı
11:24
Okul alışverişlerinde 'TSE ve CE işaretli ürünleri tercih edin' uyarısı
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin mutfak kültürü turizmde çekim gücü oluyor
Türkiye'nin mutfak kültürü turizmde çekim gücü oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ