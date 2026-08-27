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Dünya
AA 27.08.2026 10:15

Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 kadın ve 1 kız çocuğunu gerçek mermiyle yüzlerinden yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Kermel bölgesinde İsrail askerlerinin bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli kadın ve 1 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı.

Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 kadın ve 1 kız çocuğunu gerçek mermiyle yüzlerinden yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, Kermel beldesine baskın gerçekleştirdi.

Beldenin çevresi ve yollara konuşlanan İsrail askerleri yoldan geçen araçlara ateş açtı. Açılan ateş sonucu araçlarında ilerlerken saldırıya uğrayan 2 Filistinli kadın ve küçük 1 kız çocuğu başından ve yüzünden ağır yaralandı.

WAFA'ya konuşan Kermel Belediye Başkanı ve yaralılardan birinin eşi Kasım Ebu Arram, eşinin bir arkadaşıyla düğünden döndüğü sırada İsrail güçlerinin herhangi bir uyarı yapmadan ateş açtığını söyledi.

Eşi Sena Ebu Arram (58) ve kız çocuğu Lana el-Harvaş'ın (14) yüzlerinden vurulduklarını belirten Ebu Arram, yaralarının oldukça ciddi olduğunu kaydetti.

Ebu Arram, eşinin arkadaşı Dua el-Harvaş'ın (30) ise yüzüne şarapnel isabet ettiğini ve yaralandığını ifade etti.

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