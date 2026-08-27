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Gündem
AA 27.08.2026 10:38

Bakan Göktaş: 6 ayda 2 milyonun üzerinde hanenin kapısı çalındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında Sosyal Hizmet Merkezleri ve SYDV’ler aracılığıyla toplam 2 milyon 94 bin 831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu.

Bakan Göktaş: 6 ayda 2 milyonun üzerinde hanenin kapısı çalındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından, Sosyal Hizmet Merkezleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilen hane ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"İhtiyacınız olduğunda, yanınızda biz varız" başlığıyla yaptığı paylaşımda Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 2026'nın ilk yarısında, ülkemizin dört bir yanında hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezlerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla 2 milyon 94 bin 831 haneyi ziyaret ettik. Sosyal Hizmet Merkezlerimizle 665 bin 51 haneye, SYDV personelimizle ise 1 milyon 429 bin 780 haneye ulaştık. Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet anlayışımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, her bir hanenin ihtiyacına en uygun hizmet ve destek modellerimizden yararlanmasını sağlıyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, vatandaşların dertlerini dinleyen ve çözüm üreten mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Biz, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her yerde olmaya, sahada ve görev başında çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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