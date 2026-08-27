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Kültür-Sanat
AA 27.08.2026 11:47

Antik tiyatroda bir ilk: Güneş enerjisiyle aydınlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023'te başlattıkları kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını, kurdukları GES sistemiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacağını açıkladı.

Antik tiyatroda bir ilk: Güneş enerjisiyle aydınlanacak

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Tlos Antik Kenti'nin artık güneş enerjisiyle aydınlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023 yılında başlattığımız kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladık. Yapının mimari bütünlüğünü ve farklı tarihsel evrelerini titizlikle korurken Tlos özelinde bir ilki de hayata geçirdik. Kurduğumuz GES sistemiyle antik tiyatromuzun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanacağız. Çevre dostu aydınlatma sistemiyle ziyaretçilerimizin Tlos'un eşsiz atmosferini akşam saatlerinde de deneyimlemesini sağlayacağız. Tarihi alanlarımızı yenilenebilir enerji sistemleriyle buluşturuyor, kültürel mirasımızı sürdürülebilir uygulamalarla geleceğe taşıyoruz."

"Türkiye'nin sürdürülebilir kültür turizmi vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tlos Antik Kenti özelinde ilk kez hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacağı vurgulandı.

Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda Ocak 2023'te başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının ağustos itibarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, Bakanlık, Muğla Valiliği ve Akdeniz Üniversitesi desteğiyle 3 yıldan uzun süredir kesintisiz yürütülen çalışmalarda yapının mimari bütünlüğü ile farklı tarihsel evrelerinin korunmasının esas alındığı aktarıldı.

Restorasyon programı kapsamında gerçekleştirilen müdahalelerle kültürel mirasın korunması, antik tiyatronun daha iyi algılanabilmesi ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesinin birlikte ele alındığı vurgulanan açıklamada, Tlos'taki GES uygulamasının, antik kentlerin korunması ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin birlikte kullanılmasına yönelik örnek model oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, gece müzeciliğinin gelişimine sağlanan katkı ve ziyaret saatlerinin genişletilmesiyle, Tlos'un bölge turizmine sunduğu katkının artırılmasının da hedeflendiğine dikkat çekilerek, şunlar paylaşıldı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Tlos Antik Kenti, tiyatro restorasyonu ve GES projesiyle kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde korunmasına örnek olacak. Projenin tarihi alanlarda çevre dostu enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, gece müzeciliğinin geliştirilmesine ve Türkiye'nin sürdürülebilir kültür turizmi vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor."

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Mehmet Nuri Ersoy Muğla Güneş Enerjisi Turizm Müze
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