MMT-76 artık havada da görev yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sahadaki ateş gücünü artırmak amacıyla geliştirilen yerli savunma sistemlerine bir yenisi daha eklendi. MKE tarafından üretilen ve 2025 yılında kara kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayan Modern Makineli Tüfek (MMT-76), hava platformlarına entegrasyon sürecinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

Helikopterlerin yeni "Kapı Silahı" olacak

Daha önce 40 farklı NATO standardı testini başarıyla geçerek rüştünü ispat eden MMT-76; bu kez helikopter kullanımına yönelik özel testlere tabi tutuldu. Helikopter titreşim simülasyonu, güvenilirlik, dayanıklılık, düşük ve yüksek sıcaklık testlerinin yanı sıra hava-yer atış testlerinde üstün performans sergileyen yerli silah, genel maksat helikopterlerinde "kapı silahı" olarak kullanılmak üzere kalifiye edildi. Bu başarıyla birlikte MMT-76, hem piyade birlikleri hem de hava platformları tarafından kullanılabilen çok amaçlı bir sistem haline geldi.

Yüksek ateş gücü, minimum ağırlık

Mehmetçiğin zorlu çevre ve iklim şartlarındaki en büyük destekçisi olması hedeflenen MMT-76, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığıyla NATO standartlarındaki muadillerinden daha hafif bir yapıya sahip olan tüfek, 1000 metre etkili menzile sahip. Dakikada kesintisiz 750 fişek atım kapasitesi sunan silah, gaz piston hareketli ve döner başlı kilitleme mekanizması sayesinde en zorlu koşullarda bile tutukluk yapmadan çalışma kabiliyeti sergiliyor.

Mühimmatı da yerli ve milli

Kullanıcı dostu ergonomik tasarımı ve altı kademeli ayarlanabilir (teleskobik) dipçiği ile operasyonel konfor sağlayan MMT-76'nın mühimmatı da yine MKE tesislerinde yerli imkânlarla üretiliyor. Seri üretim aşamasına hazır olan silah sisteminin, kısa süre içinde TSK envanterine girerek helikopter platformlarında ve piyade birliklerinde aktif görev alması bekleniyor.