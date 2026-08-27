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Eğitim
AA 27.08.2026 13:44

MEB'den liseye başlayacak öğrencilere özel kitap seti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan “Liseye Hoş Geldin” kitap setinin yayımlandığını duyurdu.

MEB'den liseye başlayacak öğrencilere özel kitap seti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Liseye Hoş Geldin" kitap setinin yayımlandığını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Liseye Hoş Geldin kitap seti yayımlandı. Hazırladığımız kitap setiyle öğrencilerimizin akademik uyum süreçlerini desteklemeyi, yeni eğitim ortamlarına sosyal açıdan kolay adapte olmalarını ve lise yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgileri edinmelerini amaçlıyoruz. Kitapların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, liseye başlayacak sevgili öğrencilerime başarılar diliyorum."

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Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
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